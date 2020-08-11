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11.08.2020 19:18
Рубрика: Происшествия

Впала в кому

Мужа известной певицы Валентины Легкоступовой вызвали на допрос
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Что на самом деле произошло с известной певицей 80-х годов Валентиной Легкоступовой, сейчас выясняют полицейские дознаватели, допрашивая ее мужа, профессионального яхтсмена Юрия Фирсова.
Валентина Легкоступова замужем за Юрием Фирсовым третьим браком. Фото: instagram.com / legkostupovavalentina Валентина Легкоступова замужем за Юрием Фирсовым третьим браком. Фото: instagram.com / legkostupovavalentina
Валентина Легкоступова замужем за Юрием Фирсовым третьим браком. Фото: instagram.com / legkostupovavalentina

Из СМИ стало известно, что 54-летняя певица госпитализирована с тяжелой травмой головы, у нее отек мозга и она впала в кому. А обнаружила ее дочь, тоже певица, Анэтта Бриль, в бессознательном состоянии в ее квартире. Рядом находился Фирсов. Супруги были в алкогольном опьянении.

Фото: vesti.ru
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Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что 54-летняя певица с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Дети приехали в ее московскую квартиру 7 августа, после чего поместили Легкоступову и Фирсова в наркологическую клинику. Фирсов вскоре самовольно покинул больницу.

Но в тот же вечер Легкоступова почувствовала сильную головную боль и впала в кому. У нее обнаружили травму головы и отек мозга, перевезли в городскую клиническую больницу. Здесь ее экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Однако пока Легкоступова не очнулась, ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Вот после этого все и завертелось.

Напомним, что медики обязаны сообщать в полицию о подозрительных травмах и симптомах пациентов. Если есть малейшее сомнение, что пациент получил насильственные повреждения, то поступает сигнал в полицию. И это обязательно фиксируется в медицинском журнале.

Если же дежурный врач или медсестра скроют факт поступления больного с огнестрельным, ножевым или другим явно искусственным ранением, то это расценивается не только как должностное, но и уголовное преступление.

С Валентиной Легкоступовой тот же случай. Происхождение синяков на руках и ногах непонятно. Тем более не ясно, откуда взялась травма головы. Либо она сама упала и ушиблась, выходя из ванны, как утверждает ее 57-летний муж, либо все-таки было избиение.

Вот это и пытаются сейчас выяснить полицейские.

Происшествия Правосудие Следствие

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