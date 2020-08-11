Начальник Генштаба вручил государственные премии

В Министерстве обороны РФ вручили лауреатам Государственные премии России имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

Как рассказал на церемонии вручения начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый замминистра обороны РФ Валерий Герасимов, комиссией было рассмотрено 19 работ, которые были представлены на конкурс, как авторами, так и авторскими коллективами из различных министерств и ведомств, учреждений и организаций России.

"Всего в конкурсе приняли участие более 90 ученых, производственников, писателей и деятелей искусства, представителей ветеранских организаций", - сказал Валерий Герасимов.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина победителями конкурса в области науки признаны: заместитель Министра обороны РФ Татьяна Шевцова, начальник Военного университета Минобороны РФ Игорь Мишуткин, заведующие кафедрами Военного университета Олег Антонюк и Александр Зарубецкий, а также профессор Военного университета Андрей Приветкин. Кроме того, госпремию в области науки получили директор Департамента социальных гарантий Минобороны РФ Юлия Яркоева и замдиректора департамента Павел Олюшин.

Госпермию в области создания вооружения и военной техники получили главный советник отдела Департамента формирования государственного оборонного заказа Аппарата Правительства РФ Виктор Белозубов, главный конструктор направления систем навигации и управления акционерного общества "Научно-производственное объединение "СПЛАВ" имени А.Н.Ганичева" Олег Борисов, а также ряд руководящих инженеров и технологов предприятия Юрий Иванов, Андрей Никонов, Игорь Петров и Борис Иванов.

Также государственную премию за создание 300 мм управляемых реактивных снарядов для реактивной системы залпового огня получил начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил РФ Михаил Матвиевский.

Госпермию в области литературы и искусства получили Наталья Малиновская и Елена Юрина за подготовку издания "Имена Победы", раскрывающего роль выдающихся советских полководцев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Валерий Герасимов от имени Министра обороны РФ, поблагодарил всех за усердие и творческий вклад в проделанную работу, а также пожелал не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше.