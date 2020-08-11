Московские дачники этим летом второй природной напастью после коронавируса называют рыжих слизней - о моллюсках то и дело сообщают из разных концов области, а нередко находят их и в самой столице. Помимо неприятного вида они несут и вполне реальные угрозы для растительного мира. А в подмосковной Лобне, к примеру, местные жители винят моллюсков даже в гибели чаек на местном озере Киово. Корреспондент "РГ" постарался разобраться: действительно ли опасна эта живность.

Испанский слизень - тот еще гурман. Он все подряд есть не будет, сорнякам предпочтет культурные растения садов и огородов. Фото: Александр Корольков

Привет из Испании

Моллюски, фотографиями которых этим летом усыпаны соцсети, по-научному называются Arion lusitanicus, или испанский рыжий слизень. Испания здесь фигурирует не случайно - моллюски родом именно оттуда. В столичной группе "Записки ветеринара" в Facebook пост о слизнях собрал почти 150 комментариев. "У нас в Видном такие гады ползают. Пока у меня не было стройки, весь участок был в них, не пройти, не наступив... мерзость!" - пишет Наталия Леонтьева. А Юлия Романова следом выкладывает фото слизня рядом со спичечным коробком - по размеру они одинаковы. "Вот только в субботу наблюдала", - комментирует москвичка. "В Домодедове видела таких несколько. Действительно, крупные и рыжие", - подтверждает Инна Сидоренко.

Пришли в комментарии и жители европейских стран. Там эти слизни настоящая угроза для сельского хозяйства. В Швейцарии, к примеру, химикаты для борьбы с ними продаются прямо в супермаркетах, пишут живущие там россияне. Для нас же эти моллюски пока в новинку.

"Прошлым летом в Москве было три очага, где находили рыжих слизней - во дворе на 3-й Тверской-Ямской улице, в Кузьминках и на Ленинском проспекте, - рассказывает "РГ" первый зампредседателя центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов. - Каких-то мер по борьбе с ними никто не принимал, и у меня была надежда, что они погибнут зимой. Но зима выдалась теплая, и теперь они вернулись. Недавно мы собирали их в "Аптекарском огороде", масса сообщений поступает с юга Москвы, он ими просто завален".

Рыжие слизни завозные, подчеркивает Расулмухамедов, где-то их могли привезти специально, чтобы держать дома вместо условных пауков или змей, и выкинули, а где-то они попали в страну случайно вместе с привозными овощами, фруктами и т.д. "В некоторых странах фиксировали случаи, когда слизней привезли в панаме или шляпе - там были отложены яйца, а панамку просто выкинули", - отмечает эксперт.

Губит слизней пиво

Надежды на смерть слизней грядущей зимой тоже могут не оправдаться, считает Расулмухамедов, даже если будут сильные морозы, в городе моллюски могут переждать их в почве возле труб отопления или в подвалах. К тому же расплодилось теперь их множество. В Лобне, например, их постоянно находят у озера Киово - в городских пабликах в Instagram местные жители выкладывают снимки слизней размером с ладонь. Есть опасения, что обитающие на здешнем озере чайки гибнут, потому что едят их.

"На самом деле это не так, чайки гибнут от естественных причин - просто наступил период, когда птенцы встают на крыло и родители перестают их кормить. Некоторые птенцы так и не взлетают и гибнут, - говорит Расулмухамедов. - Но это не значит, что слизни не несут угрозы. Они выступают носителями всевозможных паразитов, могут быть опасны для здоровья людей и животных. Трогать голыми руками их нельзя, только в перчатках".

Проблема еще и в том, что в наших широтах у слизней нет естественных врагов, а значит, размножаться они могут быстро и бесконечно. Бороться с ними пока могут только люди, что уже постепенно начинают делать подмосковные дачники. Из химикатов наибольшей популярностью пользуется "Гроза" - средство как раз от слизней и улиток. 15-граммовый пакетик стоит около 15 рублей, хватает его для обработки 5 квадратных метров - слизни съедают гранулы и через пару часов погибают. Огородники рекомендуют сыпать средство вокруг грядок, чтобы не дать моллюскам приблизиться к урожаю.

Не теряют дачники веру и в народные средства, причем порой довольно неожиданные. Опытные садоводы говорят, что слизней приманивает запах пива, поэтому можно налить этот напиток в банку и закопать ее в землю по самое горлышко. "Слизни ползут к банке и сваливаются в пиво, выбраться они уже не могут. За несколько часов набирается большой "улов". Потом их можно сжечь или посыпать солью", - делятся друг с другом пользователи. Соль, кстати, действительно убивает слизней, поэтому ее можно использовать и без пары с пивом. Но надежнее работают все же заводские инсектициды.

Фото: marcinm111 / istock

Почему же садоводы так невзлюбили слизней? Дело не только в брезгливости, моллюски могут запросто уничтожить растения, за считаные часы колонии этих брюхоногих съедают несколько кустов. Собственно, в Европе с моллюсками поэтому и борются довольно масштабно - их считают реальной угрозой сельскому хозяйству.

Для леса не страшны

В столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды "РГ" подтвердили, что популяция рыжих слизней в этом году заметно возросла из-за аномально теплой зимы и дождливого лета. Заметить испанских моллюсков можно на многих природных территориях, в том числе в природно-историческом парке "Измайлово".

"Основной пищей испанского слизня являются культурные растения садов и огородов, - говорят в ведомстве. - При этом он избегает употребления в пищу диких неокультуренных растений, содержащих фитонциды, горечи и другие вещества, которыми растения защищают себя".

Так что вне садов и огородов выживать слизням сложнее, а их особи малого размера еще и служат простым и доступным кормом для диких животных: ежей, кротов, земноводных и некоторых птиц, отмечают в департаменте. Кроме того, в лесах почва может промерзать на несколько десятков сантиметров даже в относительно теплые зимы, а искусственных источников тепла там нет, так что в холодное время популяция моллюсков сократится.

"Опасность слизней главным образом заключается в том, что в их слизи могут находиться некоторые виды паразитов и микроорганизмов. Поэтому голыми руками их трогать не рекомендуется", - еще раз подчеркивают в ведомстве.

Кстати

Леса без химии

Бороться со слизнями или другими вредителями с помощью химии в наших лесах не позволяет закон, говорят в Мосприроде. Согласно Лесному кодексу в лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, в водоохранных и лесопарковых зонах использовать токсичные препараты нельзя. Они могут повредить растениям и животным, в том числе занесенным в Красную книгу.