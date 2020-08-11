Названы самые вредные сферы деятельности в России

В "топ-3" попали добывающие отрасли, работники которых составляют 46,9% от числа всех россиян с профессиональными заболеваниями, обрабатывающие производства (29,9% носителей профзаболеваний) и профессии, связанные с транспортировкой и хранением (10,5% профессионально заболевших).

На сотрудников предприятий, занятых в сфере строительства, приходится 3,6% заболевших, 3,5% - на работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Остальная доля людей с заболеваниями (5,2%) - это представители оставшихся экономических отраслей.