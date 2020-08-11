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11.08.2020 21:02
Рубрика: Экономика

Названы самые вредные сферы деятельности в России

Текст: Александр Проценко
Российская газета - Неделя № 178(8232)
Роспотребнадзор назвал сферы профессиональной деятельности, которые по количеству профзаболеваний в 2019 году являлись самыми опасными для здоровья. Об этом сообщает RT.
Фото: Centralitalliance / Istock
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В "топ-3" попали добывающие отрасли, работники которых составляют 46,9% от числа всех россиян с профессиональными заболеваниями, обрабатывающие производства (29,9% носителей профзаболеваний) и профессии, связанные с транспортировкой и хранением (10,5% профессионально заболевших).

На сотрудников предприятий, занятых в сфере строительства, приходится 3,6% заболевших, 3,5% - на работников, занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве. Остальная доля людей с заболеваниями (5,2%) - это представители оставшихся экономических отраслей.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Роспотребнадзор

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