Вечером у Белого дома прозвучал выстрел - огонь открыл один из агентов Секретной службы США. Целился он в неизвестного мужчину, который, как позже стало известно, угрожал агенту оружием. Пуля попала в цель, и нарушителя правопорядка увезли в больницу. Минутами позже охрана прервала едва начавшийся в Белом доме брифинг президента США Дональда Трампа, стремительно выведя главу государства в Овальный кабинет. Комнату для брифингов тут же закрыли на замок - вместе с недоумевающими журналистами внутри.

Первым свет на произошедшее пролил сам американский лидер, который через некоторое время вернулся к репортерам. Он сообщил, что не имеет сведений о мотивах нападавшего. "Возможно, это даже никак не связано со мной", - утверждал Трамп.

Спустя некоторое время более подробную информацию опубликовала на своей страничке в Twitter сама Секретная служба США. "Около 17:53 сегодня 51-летний мужчина подошел к офицеру Секретной службы, который стоял на своем посту на углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню около комплекса Белого дома, - говорится в тексте официального заявления. - Подозреваемый подошел к офицеру и сказал, что у него есть при себе оружие. Затем подозреваемый повернулся, агрессивно побежал в сторону офицера и вытащил некий предмет из одежды. После он встал на колено, заняв позу стрелка, как будто собирался выстрелить из оружия. Офицер Секретной службы... выстрелил ему в торс".

Перед отправкой в больницу нападавшему оказали первую помощь. По данным Департамента пожарной и неотложной медицинской помощи округа Колумбия, чьих сотрудников практически сразу же вызвали на место происшествия, подозреваемый получил тяжелые и, возможно, даже смертельные ранения, передает агентство Associated Press.

Сразу после инцидента все входы и выходы в Белом доме перекрыли. По словам Тома Салливана, руководителя подразделения Секретной службы, обеспечивающего безопасность главной резиденции президентов США, подозреваемый не повредил забор комплекса и не прорвался на его территорию. Правоохранители уже начали расследование и намерены в ближайшее время проверить, не было ли у нарушителя правопорядка психических расстройств. В то же время отдел профессиональной ответственности Секретной службы детально изучит действия своего офицера, открывшего огонь.

В прошлом Белый дом неоднократно обстреливали злоумышленники

Отметим, что в прошлом Белый дом неоднократно обстреливали злоумышленники. Так, например, в 1994 году Франсиско Мартин Дюран выпустил по зданию 29 пуль из полуавтоматической винтовки. Скрутили его даже не агенты спецслужб, а простые туристы, проходившие мимо. В результате стрельбы никто не пострадал. Позже Дюрана приговорили к 40 годам заключения по обвинению в покушении на жизнь тогдашнего американского президента Билла Клинтона, который в момент нападения находился в Белом доме.

История повторилась в 2011 году, когда по зданию открыл огонь Оскар Ортега-Эрнандес. Стрелял преступник из автомата Калашникова прямо с пассажирского сиденья своего автомобиля, на котором впоследствии и попытался скрыться. По словам родственников нападавшего, незадолго до происшествия тот словно помешался на фигуре Барака Обамы, который в то время занимал пост президента США. Ортега-Эрнандес называл американского лидера "антихристом" и говорил, что хочет навредить ему. Правда, Обаму в Белом доме преступник не застал - глава государства в тот момент находился в отъезде. В итоге Ортегу-Эрнандеса приговорили к 25 годам лишения свободы по обвинению сразу в нескольких преступлениях - но, что примечательно, попытки покушения на жизнь президента среди них нет.