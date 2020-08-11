Немецкие социал-демократы выдвинули кандидата в канцлеры

Новости

Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
Медики напомнили о вреде алкогольных и газированных напитков 16:19
Россотрудничество скоро сменит название 16:19
Доля дешевых лекарств увеличилась на 38% за время пандемии 16:12
Из-за паники на бульваре в Каннах пострадало 44 человека 16:11
Михаил Ефремов находится в реанимации в тяжелом состоянии 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:25
Рубрика: В мире

Нескучный бюрократ

Немецкие социал-демократы выдвинули кандидата в канцлеры
Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
В разгар борьбы с коронавирусом, когда политическая борьба в Германии, казалось бы, отошла на второй план, немецкие социал-демократы всех удивили. Они выдвинули своего кандидата на пост канцлера, который должен смениться по итогам выборов в бундестаг еще только осенью 2021 года. За кресло Ангелы Меркель, обещавшей не баллотироваться на пятый срок, от Социал-демократической партии Германии поборется ее правая рука в правительстве, нынешний министр финансов и вице-канцлер Олаф Шольц.
На фоне коронавируса Олаф Шольц стал правой рукой Меркель. Фото: EPA На фоне коронавируса Олаф Шольц стал правой рукой Меркель. Фото: EPA
На фоне коронавируса Олаф Шольц стал правой рукой Меркель. Фото: EPA

В отличие от самой СДПГ, чей рейтинг вот уже два года держится возле плачевной отметки в 15 процентов, 62-летний Шольц с начала пандемии вдруг стал одним из самых популярных политиков в стране. Именно он отвечает за оперативное выделение миллиардов евро кризисным фондам для социальной помощи гражданам. Вместе с главой минздрава Йенсом Шпаном его называют частью "пожарной команды", которая под руководством Ангелы Меркель вот уже несколько месяцев сдерживает пламя "коронакризиса".

Фото: iStock
Франция и Германия вышли из переговоров о реформировании ВОЗ

Парадокс в том, что в конце прошлого года Шольц проиграл борьбу за лидерство в собственной партии. Однако ее новые сопредседатели Cаскиа Эскен и Норберт Вальтер-Борянс, чьи имена, пожалуй, не воспроизведет добрая половина немецких избирателей, по здравому размышлению решили отдать первую строчку предвыборного списка именно Шольцу. А ведь еще недавно над ним немного посмеивались, считая "скучным бюрократом". С подачи газеты Die Zeit за бывшим мэром Гамбурга, юристом до мозга костей, закрепилось прозвище "Шольцомат" - намек на "человека-машину", который скуп на яркую риторику и то и дело сыплет технократическими терминами. Но, похоже, пришло время, когда "прагматизм ценится выше харизмы", отмечает Deutsche Welle. Кстати, Шольца сравнивают с Меркель за его невозмутимость и талант сохранять лицо в любых ситуациях.

По мнению немецких экспертов, неожиданный политический ход со стороны социал-демократов застал однопартийцев Меркель врасплох, заставив изрядно поволноваться. Недаром видные представители консерваторов, у которых тоже могут быть шансы побороться за пост главы правительства, бросились критиковать младших партнеров по коалиции за "несвоевременное" решение - мол, не до того сейчас. Сам Христианско-демократический союз отложил вопрос о выдвижении своего кандидата на конец года. Пока в их рядах нет явного фаворита, который "дотягивал" бы до Меркель. Пару месяцев назад в Берлине начались разговоры о том, что в крайнем случае фрау канцлер могла бы остаться. Формально Основной закон ФРГ позволяет ей снова пойти на выборы. Однако Меркель предусмотрительно хранит молчание.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Турция установила новые правила въезда в страну
Турция установила новые правила въезда в страну
Почему теряет популярность гражданство США