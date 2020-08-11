Немецкие социал-демократы выдвинули кандидата в канцлеры

В отличие от самой СДПГ, чей рейтинг вот уже два года держится возле плачевной отметки в 15 процентов, 62-летний Шольц с начала пандемии вдруг стал одним из самых популярных политиков в стране. Именно он отвечает за оперативное выделение миллиардов евро кризисным фондам для социальной помощи гражданам. Вместе с главой минздрава Йенсом Шпаном его называют частью "пожарной команды", которая под руководством Ангелы Меркель вот уже несколько месяцев сдерживает пламя "коронакризиса".

Парадокс в том, что в конце прошлого года Шольц проиграл борьбу за лидерство в собственной партии. Однако ее новые сопредседатели Cаскиа Эскен и Норберт Вальтер-Борянс, чьи имена, пожалуй, не воспроизведет добрая половина немецких избирателей, по здравому размышлению решили отдать первую строчку предвыборного списка именно Шольцу. А ведь еще недавно над ним немного посмеивались, считая "скучным бюрократом". С подачи газеты Die Zeit за бывшим мэром Гамбурга, юристом до мозга костей, закрепилось прозвище "Шольцомат" - намек на "человека-машину", который скуп на яркую риторику и то и дело сыплет технократическими терминами. Но, похоже, пришло время, когда "прагматизм ценится выше харизмы", отмечает Deutsche Welle. Кстати, Шольца сравнивают с Меркель за его невозмутимость и талант сохранять лицо в любых ситуациях.

По мнению немецких экспертов, неожиданный политический ход со стороны социал-демократов застал однопартийцев Меркель врасплох, заставив изрядно поволноваться. Недаром видные представители консерваторов, у которых тоже могут быть шансы побороться за пост главы правительства, бросились критиковать младших партнеров по коалиции за "несвоевременное" решение - мол, не до того сейчас. Сам Христианско-демократический союз отложил вопрос о выдвижении своего кандидата на конец года. Пока в их рядах нет явного фаворита, который "дотягивал" бы до Меркель. Пару месяцев назад в Берлине начались разговоры о том, что в крайнем случае фрау канцлер могла бы остаться. Формально Основной закон ФРГ позволяет ей снова пойти на выборы. Однако Меркель предусмотрительно хранит молчание.