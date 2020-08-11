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11.08.2020 23:40
Рубрика: Спорт

Катает про любовь

Трусова попробует показать образ Джульетты
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 177(8231)
Новая произвольная программа российской фигуристки Александры Трусовой поставлена на тему "Ромео и Джульетты". Об этом на своей странице в "Инстаграме" сообщил двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в академию которого Саша перешла в межсезонье из группы Этери Тутберидзе.

- Четверной лутц и тройной тулуп из произвольной программы "Ромео и Джульетта" в исполнении Александры Трусовой, - написал Плющенко.

Напомним, что в прошлом сезоне - первом на взрослом уровне - Трусова катала "Пер Гюнта" и свою знаменитую версию "Игры престолов", где пыталась чисто исполнить сразу пять "квадов".

Ранее Плющенко уже говорил, что с Трусовой будут работать не только над прыжками, но и над дорожками, скольжением и артистизмом. Именно эти компоненты уходили на второй план в атлетичном стиле Александры.

Олимпийская чемпионка Ильиных присоединилась к команде Плющенко
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