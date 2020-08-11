- Четверной лутц и тройной тулуп из произвольной программы "Ромео и Джульетта" в исполнении Александры Трусовой, - написал Плющенко.

Напомним, что в прошлом сезоне - первом на взрослом уровне - Трусова катала "Пер Гюнта" и свою знаменитую версию "Игры престолов", где пыталась чисто исполнить сразу пять "квадов".

Ранее Плющенко уже говорил, что с Трусовой будут работать не только над прыжками, но и над дорожками, скольжением и артистизмом. Именно эти компоненты уходили на второй план в атлетичном стиле Александры.