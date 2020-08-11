Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что два его двоюродных брата - Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов - выступят с ним на одном турнире UFC 254.

- Мы втроем вернемся в один день, - написал спортсмен в своем "Инстаграме".

Хотя, конечно, все внимание будет приковано к поединку самого Хабиба, который появится в октагоне впервые с сентября 2019 года, когда он досрочно победил Дастина Порье. Соперником Нурмагомедова станет временный чемпион промоушена Джастин Гэтжи. Он завоевал это право, победив в бою Тони Фергюсона.

Напомним, что место проведения турнира UFC 254 еще не определено, но, скорее всего, шоу пройдет в Абу-Даби (ОАЭ).

Между тем еще один российский чемпион UFC - только в легчайшем весе - Петр Ян ждет оппонента. Как сообщил его менеджер Саят Абдрахманов, следующим соперником Яна станет американец Алджамейн Стерлинг.