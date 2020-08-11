Новости

В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт 13:28
Лесные пожары на Чукотке полностью ликвидированы 13:25
Вышел трейлер сериала про "ангарского маньяка" с Ксенией Собчак 13:20
NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа 13:10
"Яндекс" запустил платформу для самозанятых 12:48
Про друга Губки Боба Патрика снимут отдельный сериал 12:41
Зеленский подписал закон об игорном бизнесе 12:40
Региональные вузы получили более 9 тысяч дополнительных бюджетных мест 12:36
Корректировка соглашения с Кипром даст бюджету РФ 130-150 млрд рублей 12:36
Синоптики рассказали, почему прогноз погоды не всегда сбывается 12:28
Фальков: Дипломы получили более полумиллиона выпускников вузов 12:27
У вокалиста Entombed Петрова диагностирован неоперабельный рак 12:25
Путин назвал несправедливым снижение выплат медикам из-за пандемии 12:21
Путин сообщил, что одна из его дочерей сделала прививку от коронавируса 12:16
В Финляндии вводят обязательный карантин после путешествий 12:02
В Москве на 60 процентов вырос объем собранного вторсырья 11:50
Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино" 11:47
Назван район Москвы с самым дешевым съемным жильем 11:40
Путин: Впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса 11:32
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой 11:28
Заразившаяся COVID-19 певица Рита Дакота госпитализирована 11:23
В Совфеде оценили информацию о задержке строительства "Северного потока-2" 11:14
В Рио-де-Жанейро место на пляже теперь придется бронировать 11:05
В Москве число новых случаев COVID-19 в августе снизилось на 63% 11:01
В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 13:10
Рубрика: Digital

NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа

Текст: Иван Черноусов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

NVIDIA планирует анонсировать новое поколение видеокарт Ampere 31 августа. В официальном Twitter компании появилась анимация, символизирующая момент зарождения Вселенной, а чуть выше разместился баннер с обратным отсчетом - 21 день и 21 год.

Фото: istock
Windows 10 начала "тормозить" после обновления. Как это исправить

31 августа 1999 года ИТ-корпорация представила видеокарту GeForce 256, и поэтому дата показа нового поколения выбрана не случайно. Ранее была информация о том, что новинки покажут 17 сентября, но затем появились данные про 9 сентября. Издание Wccftech.com отмечает, что компания оставила еще одну "пасхалку" - если умножить 256 на 21, то получится число 5376 - количество ядер в новой флагманской видеокарте.

Напомним, что архитектура Ampere была показана еще в мае этого года, но она предназначалась для научных вычислений, облачной графики и анализа данных. Что касается производительности флагманских решений для пользователей, то эксперты полагают, что NVIDIA снова удастся опередить своих главных конкурентов - компанию AMD.

"По имеющейся на текущий момент неофициальной информации, грядущая флагманская видеокарта AMD Radeon "Big Navi" будет лишь немногим мощнее уже существующей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, - объясняет Юрий Пятковский, обозреватель компьютерных комплектующих портала E-Katalog.ru. - Впрочем, даже такой скачок в производительности похвален, ведь нынешний флагман Radeon 5700 XT способен на равных конкурировать лишь с GeForce RTX 2070. Новинки NVIDIA 3000-серии должны существенно превзойти 2000-серию как в терафлопсах (единица измерения производительности компьютеров, показывающая сколько операций с плавающей запятой выполняет система - прим. "РГ"), так и по видеопамяти - невероятные 20+ ГБ. Примерно сопоставимый объем памяти будет и у Radeon "Big Navi". Это вынужденная мера, учитывая, что студии-разработчики игр стали все чаще использовать несжатые текстуры, съедающие гигабайты видеопамяти и десятки гигабайт на диске. Поэтому современные игры весят 150 - 200 Гб, а с недавних пор даже 250 Гб".

Технический журналист издания iXBT.com Алексей Берилло полагает, что новое поколение топовых видеокарт NVIDIA будет превосходить по мощности решения от AMD, но расстановка сил на рынке видеокарт значительно не изменится: "У AMD обычно более выгодное соотношение производительности и цены, - говорит он. - В то время как флагманские видеокарты NVIDIA стоят дороже и предлагают большую производительность".

Digital Технологии

Главное сегодня

Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя
МВД Беларуси сообщило об одном погибшем в ходе протестов в Минске
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок
Турция установила новые правила въезда в страну