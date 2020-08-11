NVIDIA покажет новые видеокарты 31 августа

NVIDIA планирует анонсировать новое поколение видеокарт Ampere 31 августа. В официальном Twitter компании появилась анимация, символизирующая момент зарождения Вселенной, а чуть выше разместился баннер с обратным отсчетом - 21 день и 21 год.

31 августа 1999 года ИТ-корпорация представила видеокарту GeForce 256, и поэтому дата показа нового поколения выбрана не случайно. Ранее была информация о том, что новинки покажут 17 сентября, но затем появились данные про 9 сентября. Издание Wccftech.com отмечает, что компания оставила еще одну "пасхалку" - если умножить 256 на 21, то получится число 5376 - количество ядер в новой флагманской видеокарте.

Напомним, что архитектура Ampere была показана еще в мае этого года, но она предназначалась для научных вычислений, облачной графики и анализа данных. Что касается производительности флагманских решений для пользователей, то эксперты полагают, что NVIDIA снова удастся опередить своих главных конкурентов - компанию AMD.

"По имеющейся на текущий момент неофициальной информации, грядущая флагманская видеокарта AMD Radeon "Big Navi" будет лишь немногим мощнее уже существующей NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, - объясняет Юрий Пятковский, обозреватель компьютерных комплектующих портала E-Katalog.ru. - Впрочем, даже такой скачок в производительности похвален, ведь нынешний флагман Radeon 5700 XT способен на равных конкурировать лишь с GeForce RTX 2070. Новинки NVIDIA 3000-серии должны существенно превзойти 2000-серию как в терафлопсах (единица измерения производительности компьютеров, показывающая сколько операций с плавающей запятой выполняет система - прим. "РГ"), так и по видеопамяти - невероятные 20+ ГБ. Примерно сопоставимый объем памяти будет и у Radeon "Big Navi". Это вынужденная мера, учитывая, что студии-разработчики игр стали все чаще использовать несжатые текстуры, съедающие гигабайты видеопамяти и десятки гигабайт на диске. Поэтому современные игры весят 150 - 200 Гб, а с недавних пор даже 250 Гб".

Технический журналист издания iXBT.com Алексей Берилло полагает, что новое поколение топовых видеокарт NVIDIA будет превосходить по мощности решения от AMD, но расстановка сил на рынке видеокарт значительно не изменится: "У AMD обычно более выгодное соотношение производительности и цены, - говорит он. - В то время как флагманские видеокарты NVIDIA стоят дороже и предлагают большую производительность".