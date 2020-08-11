Опрос: Выпускники вузов оценили сложность поиска работы на 7 баллов

В опросе приняли участие выпускники 2017-2019 годов и молодежь до 27 лет с опытом прохождения стажировок. Кстати, именно в стажировках большинство из них видит реальный шанс получить работу после вуза.

Интересно, что молодым специалистам, получившим диплом вуза в 2019 году, оказалось сложнее найти работу, чем их старшим товарищам, окончившим университеты 3 года назад. В среднем же по рынку труда сложность поиска работы россияне оценивают в 6,4 балла.

Главная сложность при трудоустройстве, по прежнему, кроется в отсутствии опыта. Об этом рассказали 68 процентов опрошенных. Кроме того, 15 процентов выпускников отмечают недостаток подходящих вакансий, 8 процентов недовольны низким уровнем зарплаты. А вот 2 процента молодых специалистов проблему видят в себе: они считают, что найти работу им мешает отсутствие практических навыков и знаний, необходимых для работы. Нашлись и такие, кто винит в своих сложностях отсутствие протекции, гендерные стереотипы, высокую конкуренцию на рынке труда и недобросовестных работодателей.

"Лишь 4 процента опрошенных не сталкивались с какими-либо трудностями при поиске работы после окончания вуза", - отмечают исследователи.