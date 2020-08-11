Пандемия подстегнула рост рынка приложений и программного обеспечения

Больше всего дохода приносит сфера разработки программного обеспечения. На нее уже приходится 80% всех доходов от искусственного интеллекта. Большую часть (120,4 млрд долларов в 2020 году) принесут приложения, а остальное (4,3 млрд долларов) - программные платформы. Среди ключевых приложений ИИ - приложения для работы с клиентами, управления корпоративными рисками, рабочими процессами и контентом, а также производственные приложения и приложения для совместной работы.

"Этот прогноз вполне соответствует ранее сделанным оценкам и наблюдениям участников рынка, - утверждает Владислав Шершульский, директор по перспективным технологиям Microsoft в России. - Ранее неоднократно прогнозировалось, что инновационные сегменты ИТ - публичные облака, Интернет вещей и искусственный интеллект - будут стремительно расти. Пандемия внесла свои коррективы - традиционные сегменты ИТ, такие как сервера и ПО для локальных ЦОДов, вероятно, могут даже немного сократиться, а новые сохранят существенный потенциал роста".

Эксперт полагает, что в условиях ускорившейся цифровой трансформации компании отдают предпочтение проектам, которые можно быстро внедрить при минимальных затратах и максимальном возврате инвестиций. По мнению Дмитрия Шушкина, генерального директора ABBYY Россия, инвестиции бизнеса в искусственный интеллект продолжают увеличиваться, несмотря на кризис.

Стимулом для роста рынка ИИ служит увеличение количества успешных прикладных кейсов с применением ИИ, полагает Павел Гонтарев, управляющий директор "Mail.ru Цифровые технологии". В ноябре 2019 года аналитики сообщали, что 38% российских компаний используют искусственный интеллект для обработки данных, сейчас же технологии стали проникать глубже в бизнес-процессы и становятся более "человечными".

Ведущий аналитик компании "Иннодата" Дмитрий Раевский выделяет три основные причины роста рынка ИИ: большое количество данных в различных системах, успехи ИТ-компаний во внедрении ИИ в различные отрасли и пандемию коронавируса. Эпидемия вынудила почти все ИТ-компании перейти на удаленку. Это стало сильным технологическим толчком.

При этом крупные корпорации уже увидели перспективы развития стартапов, которые занимаются разработками в области ИИ и начали процессы по слиянию и поглощению, добавляет Дмитрий Попков, эксперт по интеллектуальным системам Huawei: "Можно ожидать, что в ближайшие полгода или год на рынке ИИ мы увидим интересные сделки по покупке компаний - в частности израильских стартапов".