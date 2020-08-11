Парламент Китая продлил полномочия законодательного собрания Гонконга

Высший законодательный орган Китая продлил полномочия парламента Гонконга как минимум на год в связи с отменой запланированных парламентских выборов из-за эпидемии COVID-19.

Решение было принято Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, сообщает РИА Новости​​. В заявлении говорится, что после 30 сентября 2020 года законодательное собрание шестого созыва Гонконга продолжит выполнять свои полномочия минимум один год. После этого к работе приступит парламент седьмого созыва.

Ранее правительство Гонконга из-за коронавируса приняло решение о переносе выборов в законодательное собрание c 6 сентября 2020 года на 5 сентября 2021 года. Выборы в парламент Гонконга проходят раз в четыре года.