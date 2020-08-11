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11.08.2020 15:15
Рубрика: Экономика

Партнер "Газпрома" допустил остановку строительства "Северного потока-2"

Текст: Сергей Тихонов
Вероятность большой задержки или даже остановки строительства "Северного потока-2" в случае введения новых санкций США допустила в своем отчете немецкая компания Uniper - один из ключевых партнеров "Газпрома" по проекту. В документе говорится о большой вероятности списания кредита выданного Nord Stream 2 AG - оператору строительства газопровода. Но упоминание "Северного потока-2" в разделе "риски" скорее - серьезная оценка сложившейся ситуации и попытка рассмотреть различные варианты развития событий, нежели капитуляция европейского бизнеса перед угрозами из-за океана.
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Списать суммы, потраченные на строительство газопровода, в убытки не так-то просто даже самым крупным игрокам рынка. Ранее в Nord Stream 2 AG заявляли, что западноевропейские энергетические компании (в том числе и Uniper) инвестировали в проект почти по 1 млрд евро каждая. Общий объем капиталовложений оценивается в 12 млрд евро, в том числе около 8 млрд евро, в строительство "Северного потока-2", 3 млрд евро в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 млн евро - в Чехии.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не сомневается в успешном завершении проекта, который она может закончить своими силами. На сегодняшний день в районе достройки газопровода присутствуют все суда необходимые для окончания укладки труб последнего морского участка "Северного потока-2". Но санкции грозят распространить на инфраструктуру (порты и верфи), которая обслуживает суда, участвующие в достройке газопровода.

"На всех участников оказывается сильнейшее давление, им угрожают разрушением бизнеса, а защитная реакция ЕС и правительства Германии, в частности, хотя и формируется, но пока выглядит рыхлой", - говорит замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, то, что в этих условиях публичные компании включают в раздел "риски" своей международной бухгалтерской отчётности оговорку о возможном негативном развитии событий вокруг проекта вполне резонно и ожидаемо. Этого от них требуют стандарты отчётности. Было бы странно, если бы они проигнорировали угрозы американских властей, считает Гривач.

Подписать новый оборонный бюджет президент США Дональд Трамп скорее всего сможет в конце декабря. В этом случае на достройку оставшегося участка "Северного потока-2" остается еще достаточно времени. Но не исключен вариант более раннего утверждения документа. И тогда под ударом окажутся именно европейские компании.

"Это еще один сигнал европейским политикам: обеспечьте защиту инвестиций от антиконкурентного вмешательства извне", - говорит Алексей Гривач. - Действия США подталкивает европейцев к консолидации по защите суверенитета. Не так быстро, как хотелось бы, но уже заметно. В Германии о необходимости завершить "Северный поток-2" вопреки действующим и возможным санкциям стали говорить даже политические оппоненты проекта. А это повышает вероятность скорейшего завершения строительства газопровода и ввода его в эксплуатацию, считает Гривач.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Компании Нефть и газ Газпром Газопровод "Северный поток-2"

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