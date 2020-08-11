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11.08.2020 11:47
Рубрика: Культура

Первый канал в годовщину гибели Цоя покажет последний концерт группы "Кино"

Текст: Сусанна Альперина

Первый канал посвятит практически целый день, 15 августа, памяти Виктора Цоя. Именно в эту дату 30 лет назад не стало лидера группы "Кино". В рамках вечера памяти музыканта, который будет в эфире до и после программы "Время", канал покажет ставший знаменитым концерт "Кино", прошедший в "Лужниках" 24 июня 1990 года, незадолго до трагической аварии. Во время шоу, на котором присутствовали 70 тысяч зрителей, зажгли олимпийский огонь Игр-1980, а по окончании 45-минутного выступления группы прогремел салют.

Фото: vk.com/kino.band.official
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"Можно было бы еще раз показать концерт в "Олимпийском", но очень хотелось добыть для телевизионного эфира именно "Лужники", ставшие последними для Виктора Цоя. Это практически не известный широкой публике концерт, профессиональную запись которого некоторые считали утраченной. Однако нам все же удалось ее найти. К сожалению, она не лучшего качества, поэтому мы сейчас занимаемся реставрацией концерта и к 15 августа постараемся успеть восстановить его, насколько это возможно в столь сжатые сроки", - рассказал Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала.

Первый канал несколько лет назад в программе "Закрытый показ" демонстрировал отреставрированную версию фильма "Игла" режиссера Рашида Нугманова с Виктором Цоем в главной роли.

Также стало известно, что новый фильм "Цой" Алексея Учителя, который должен был выйти в прокат 27 августа в День российского кино, поменял дату релиза. Он появится в кинотеатрах 3 сентября. К слову, Учитель обладает уникальными архивными материалами, в которых фигурирует лидер "Кино", - их он и использовал в своей новой картине.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Персона: Виктор Цой Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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