По Парижу запретили ходить без маски

В самом начале рю де Коммерс, что в XV округе французской столицы, всех желающих пройти по ней встречает внушительное панно: "Ношение масок здесь обязательно". В паре метров от него в теньке - в городе вот уже несколько дней стоит жара под 40 - устроился полицейский. Он пристально следит за тем, чтобы граждане придерживались этого введенного с понедельника правила.

Но пешеходы, кстати, немногочисленные из-за адского зноя, или уже "обезличены" масками, или безропотно надевают их при входе на эту улицу, попавшую в особый муниципальный список, составленный совместно с префектурой полиции. Судя по всему, до всех дошла информация о том, что нарушителей сначала будут просто предупреждать, а после и наказывать штрафом в 135 евро, который вырастет до 1500 евро в случае рецидива в течение следующих 15 дней.

Таких мест под открытым небом в Париже более ста. Это набережные Сены, улицы с многочисленными бутиками и прочими торговыми точками, остров Сите с Нотр-Дам и другими историческими достопримечательностями, где обычно роятся толпы туристов. Правда, не этим летом: коронавирус отпугнул их от Франции, и в первую очередь от города на Сене. Не видно ни китайцев, ни американцев. Лишь изредка попадаются смельчаки из соседних стран - Бельгии, Германии.

Надо заметить, что масочной географией пока не охвачены такие знаковые зоны, как Елисейские поля, Марсово поле, Эспланада Инвалидов. По разъяснениям городских властей на этих масштабных открытых пространствах, мол, легко соблюдать "социальную дистанцию" в метр - два. Однако это не означает, что они не попадут в ограничительный перечень в том случае, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться.

А такое развитие событий здесь никто не исключает. По словам заместителя столичного мэра Одре Пюльвар, "Париж стоит сейчас на третьем месте в стране по числу заболеваний коронавирусом". Здесь этот показатель составляет 27,2 случая на 100 000 человек, что в два с половиной раза больше, чем в среднем по стране.