В выходные возобновилась российская футбольная Премьер-лига (РПЛ). Первенство обещает стать уникальным: у клубов было всего полторы недели на подготовку, а впереди не только баталии в чемпионате, но и еврокубки.

Дмитрий Хохлов, Юрий Семин и Олег Кононов были уволены по ходу прошлого сезона. Хотя Семин каждый год выигрывал трофей. Фото: РИА Новости

Многое в таких непростых обстоятельствах зависит от тренеров. От их таланта и умения в кратчайшие сроки помочь игрокам набрать форму. Однако о какой последовательной работе можно говорить, если Премьер-лига вышла чуть ли не в лидеры в Европе по увольнению тренеров? В прошлом сезоне из 16 специалистов, возглавлявших свои клубы на старте чемпионата, места сохранили лишь пятеро. И то некоторые из них также столкнулись с определенными сложностями.

Тенденция в последнее время такова, что даже достижение результата вовсе не гарантирует тому или иному тренеру сохранение своего поста. Яркий пример - Юрий Семин. С момента возвращения в "Локомотив" в 2016 году он привел команду к победе в чемпионате и Суперкубке страны, дважды завоевал Кубок России, но еще до возобновления прошлого сезона покинул клуб.

Вместе с тем стоит отметить, что уже достаточно длительное время наши тренеры не пользуются спросом в Европе. Почему так происходит и почему в российском чемпионате так часто меняются наставники команд, в беседе с "РГ" рассказал бывший форвард сборной СССР, заслуженный мастер спорта и тренер СССР, победитель Олимпийских игр-1988 Анатолий Бышовец.

На ваш взгляд, почему российские клубы так часто увольняют тренеров?

Анатолий Бышовец: Здесь все в комплексе надо рассматривать. Будущее тренера зависит уже не только от результатов, но и от позиции руководства, спортивного директора, футболистов. Кроме того, работу тренера оценивают ведь не только по выступлениям в чемпионате, а также и в еврокубках. А в них мы пока только участвуем, не побеждаем.

Можно сказать, что профессия тренера у нас обесценена?

Анатолий Бышовец: Она не обесценена, а обезличена. Что я имею в виду? Многих тренеров устраивают те условия, которые им предлагаются клубами. И они не ставят своих условий по работе. Это первое. Второе - нашим прекрасным в прошлом футболистам, ставшим тренерами, необходимо дополнить игровой опыт знаниями.

Сергей Семак все выигрывает в России с "Зенитом", но в Европе успехов нет. Какое у вас впечатление от его работы?

Анатолий Бышовец: У тренера должны быть нравственные качества, и он должен иметь определенные знания в культуре, чтобы уметь управлять игроками. У Семака все это есть. Сергей - это тренер, который мыслит, ищет. Но я бы хотел еще кое-что добавить. У меня есть моральное право давать оценку тренерам и игрокам. У меня есть свои достижения. В матчах с великими игроками на чемпионатах мира и Европы меня порой признавали лучшим. Тогда фон был другой: у нас было много звезд, выдающихся людей. А сегодняшняя планка - это быть лучшим среди худших.

11 клубов из 16 уволили своих тренеров в Премьер-лиге по ходу прошлого сезона

Наши тренеры уже давно не пользуются спросом в Европе. Почему так происходит?

Анатолий Бышовец: В том числе потому, что нет успехов в еврокубках. И у нас нет спроса на профессиональность. Посмотрите, что творится с тем же судейством. Это ведь больная сейчас тема. Приходит Кашшаи, но лучше не становится. Более того, все только хуже. Профессиональность ведь определяется отношением, а не деньгами. А у нас наоборот. И сегодня если ты предлагаешь какие-то идеи, то это зерна, которые не падают на благодатную почву.