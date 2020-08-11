Первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса назвали "Спутник V", и интерес к ней уже проявляют многие страны, - об этом сообщил сегодня на онлайн-конференции глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

В ходе конференции журналистам показали видеоролик: к коронавирусу "подлетает" спутник - условное изображение вакцины - и разрушает патоген.

Вакцину создавали с участием многих структур: в клинических исследованиях, например, принимали участие не только гражданские добровольцы, но и военные. сделать новый препарат удалось в небывало короткие сроки, но это вызвало немало вопросов и сомнений. В том числе. и за рубежом.

Не случайно Кирилл Дмитриев пригласил на брифинг иностранную прессу и рассказал, что в РФПИ подготовили блок материалов и по созданию вакцины, и по истории создания других советских и российских вакцин - у нашей страны богатая история и удачный опыт. Для вакцины от COVID-19, например, использовали платформу ранее созданной и успешно применяемой вакцины против другой опасной инфекции - лихорадки Эбола.

"Мы открыты для международного сотрудничества. Мы рассматриваем нынешний проект как, например, совместный с США проект "Союз-Аполлон", - отметил Кирилл Дмитриев, рассказывая о создании вакцины. Именно поэтому для вакцины было выбрано такое название.

Для создания вакцины от COVID-19 использовали платформу, на которой была создана и успешно применяется вакцина от лихорадки Эбола

Дмитриев также сообщил, что для получения всей объективной информации о новой российской вакцине сегодня запущен специальный сайт. Сейчас в мире разрабатывают более 160 вакцин против коронавируса. И хотя, как сказал Дмитриев, нельзя политизировать эту тему, поскольку речь идет о сохранении жизни миллионов людей, тем не менее в ряде стран проявляют скепсис и настороженность по отношению к российской разработке. "В мире идут скоординированные и тщательно подготовленные информационные атаки на российскую вакцину", - подчеркнул Дмитриев, отметив, что РФПИ подготовил блок материалов об истории создания вакцин в России и предложил их ряду зарубежных СМИ. Но публикаций не последовало.

В то же время ряд стран уже заинтересовались нашей вакциной и готовы принять участие в третьей фазе клинических исследований, а также в последующей иммунизации населения "Спутником V". Более того, по словам Дмитриева, по меньшей мере пять стран подтвердили желание наладить выпуск российской вакцины на своей территории.

"Мы сотрудничаем с Филиппинами, Арабскими Эмиратами, Бразилией, - сообщил Дмитриев. - В частности, в Бразилии производство вакцины на имеющихся мощностях может быть запущено уже в ноябре. Конечно, надо предварительно получить разрешение регулятора".

Дмитриев также сказал, что общее количество выпускаемых доз вакцины может быть доведено до 500 миллионов в год. При этом вакцина, производимая на российских площадках, будет использоваться для вакцинации наших граждан, а на зарубежных мощностях - для проведения прививок жителям стран Азии, Латинской Америки. "Мы хотим обеспечить доступность вакцины для всех. Мы не сомневаемся в ее безопасности и эффективности, подтвержденных всеми необходимыми процедурами", - констатировал глава РФПИ.

География

Единственной площадкой для производства вакцины в России, помимо самого Центра Гамалеи, где была создана вакцина, будет фармацевтический завод "Биннофарм" в Зеленограде, входящий в группу АФК "Система".

"Скорейшее производство вакцины для профилактики COVID-19 - одна из самых насущных задач в борьбе с пандемией. Наш фармацевтический завод в Зеленограде, имеющий многолетний опыт производства вакцин и биотехпрепаратов, участвует в этом проекте", - сказал президент АФК "Система" Владимир Чирахов.

Площадка в Зеленограде хорошо известна, производство надежно отлажено: здесь, например, уже много лет производят вакцину от гепатита В. Иммунизация этим препаратом позволила сдержать стремительное распространение этой опасной инфекции в России. Мощности "Биннофарм" позволяют на настоящий момент производить около 1,5 млн доз вакцины в год, но это не предел.

"Мы планируем оснастить завод дополнительным оборудованием, что позволит нарастить объемы выпуска вакцины против COVID. В первую очередь вакцинами могут быть обеспечены российские медики, которые, находясь на передовой борьбы с коронавирусом, являются сегодня основной группой риска. Первые партии вакцины уже готовы к отправке в регионы", - сообщил Владимир Чирахов.

Уникальность первой российской вакцины, по словам ее разработчиков, заключается в сокращении сроков выработки иммунитета к вирусу. Вакцина вводится в два этапа: при первой вакцинации вырабатывается гуморальный клеточный иммунитет, а после второй образуются так называемые клетки памяти, что должно обеспечить вакцине длительность действия.

Массовое производство вакцины планируется запустить к концу 2020 года, уточнили в компании "Биннофарм".