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11.08.2020 14:02
Рубрика: Общество

Попова: Грипп уже пришел в Россию

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор начал мониторинг циркуляции различных вирусов гриппозной и негриппозной этиологии в 17 регионах России, рассказала глава ведомства Анна Попова на совещании у президента России Владимира Путина.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

По ее словам, было исследовано более полутора тысяч проб и различных вирусов. "И хочу сказать, что сегодня циркуляция есть, есть циркуляция в первую очередь вирусов негриппозной этиологии​​​. И из общего количества проб мы увидели циркуляцию вирусов почти у 6% не болеющих россиян, которых мы обследовали методом случайной выборки", - цитирует Попову агентство "Интерфакс".

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Больше всего сейчас циркулирует риновирусов. У каждого десятого выявлены вирусы парагриппа. Вирус гриппа только один, но это говорит о том, что циркуляция уже есть.

Как подчеркнула Анна Попова, важно начать прививочную кампанию против гриппа параллельно со стартом нового учебного года. Для детей будет подготовлено 18 миллионов доз вакцин. Этого хватит, чтобы охватить иммунизацией 60 процентов от общего числа детей в России. 10 миллионов доз вакцин будет доставлено в регионы к 1 сентября.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Прививки и вакцинация

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