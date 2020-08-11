После карантина фитнес-клубы недосчитались четверти сотрудников

Фитнес-клубы потеряли более 17% спортивных объектов, большая часть из которых пришлась на небольшие студии, и недосчитались минимум четверти сотрудников за несколько месяцев простоя из-за COVID-19, рассказали "РГ" игроки рынка. До карантина в стране работало 13 тысяч объектов фитнеса, в которых были заняты свыше 760 тысяч специалистов. Годовой оборот отрасли превышал 165 млрд рублей. К концу августа убытки отрасли достигнут 50 млрд рублей.

Почти половина (45%) всего рынка фитнес-индустрии приходится на Москву и Подмосковье, где еще зимой насчитывалось почти 3 тыс. объектов фитнеса и 120 тыс. специалистов. После снятия ограничений с рынка ушли несколько сотен, сейчас их не более 2,6 тысячи.

Клубы вновь начали набирать инструкторов тренажерного зала, профильных тренеров. При этом бизнес-модель изменилась. "Фитнес-клубы стали рациональнее подходить к формированию штатного расписания, там, где раньше штат был раздут, его оптимизируют, сотрудникам при прежней зарплате добавляют обязанностей", - говорит глава консалтингового агентства в сфере фитнес-индустрии "Андреева и партнеры" Светлана Андреева. Это связано с низкими доходами из-за невысокой посещаемости и уровня продаж абонементов - показатели не превышают 50-60% к 2019 году.

Некоторым клубам удалось избежать крупных потерь в штате, но в ряде клубов они оказались существенными. "В среднем по сети мы потеряли около 30% тренеров тренажерного зала. Основной отток пришелся на Москву, где преимущественно приезжие сотрудники, которые специально под эту работу приехали в столицу и во время карантина вернулись обратно домой", - рассказал директор Центрального региона Alex Fitness Александр Овсянко.

К концу 2020 года банкротства могут затронуть до 70% отрасли, а индустрия может лишиться около 500 тысяч сотрудников, прогнозируют в Национальном фитнес-сообществе.