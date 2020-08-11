Пособие на детей от 3 до 7 лет могут увеличить

Семьи с детьми в возрасте от 3 до 7 лет, в которых среднедушевой доход не дотягивает до прожиточного минимума, могут получить в 2021 году прибавку к детскому пособию, сообщил минтруд.

Единовременные выплаты в этом году получили семьи, в которых воспитывается более 27 млн детей до 16 лет. Фото: Сергей Михеев

"С учетом того, что в ряде случаев выплата ежемесячного пособия в размере половины прожиточного минимума на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет не позволяет довести среднедушевой доход семьи до уровня прожиточного минимума, минтруд считает целесообразным дифференциацию размеров пособия в 2021 году, - рассказали в министерстве. - Соответствующий проект нормативно-правового акта минтрудом разрабатывается. Совместно с регионами проводятся расчеты количества семей, нуждающихся в выплате увеличенных пособий. Прорабатывается возможность увеличения размера выплаты до 100% прожиточного минимума на ребенка для тех семей, которым текущий размер пособия не позволяет довести среднедушевой доход до уровня прожиточного минимума".

Пособие на детей в возрасте от 3 до 7 лет положено только семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц можно получить 50% детского прожиточного минимума по региону. Сейчас средний для России размер этой выплаты составляет 5,5 тысячи рублей в месяц, минимальный - 4,1 тысячи рублей. Ранее президент поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера выплат семьям.

Этот новый вид пособия семьи с детьми начали получать только в 2020 году, платить пособия начали в июне,их начис­ляли задним числом - с января.

Этим летом семьи с детьми получили и единовременные выплаты в размере 5 и 10 тысяч рублей. Их перечислили уже более 98% семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 16 лет. Как рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), матпомощь от государства назначена на 4,9 млн детей в возрасте от 0 до 3 лет, а также на 22,8 млн детей в возрасте от 3 до 16 лет.

Председатель правления ПФР Максим Топилин подчеркнул, что в большинстве случаев всем, кто обратился в ведомство, деньги перечислены. Он пояснил, что были ситуации, когда родители получали отказ, если происходила какая-то накладка. Чаще всего причиной задержки выплаты становился человеческий фактор. "Например, были случаи, когда в электронном заявлении родители указывали некорректный счет в банке. Пенсионный фонд деньги переводил, а банк их возвращал. В такой ситуации получатели выплаты должны сами еще раз обратиться и скорректировать данные банка в заявлении", - пояснил Топилин. Он также отметил, что иногда вместо банковского счета указывался счет на сервисе "Яндекс деньги", а это тоже неправильно.

При этом он обратил внимание, что автоматизированная система впервые была опробована на таком большом числе людей и доказала свою эффективность: пособия были начислены по одному электронному заявлению, которое граждане могли подать удаленно.

"В дальнейшем мы планируем полностью отказаться от большинства бюрократических процедур и бумажной волокиты, связанной со сбором информации. Наша главная цель - минимизировать хождение людей по инстанциям", - отметил глава ПФР.

Он также напомнил, что подать заявления на выплаты можно до 30 сентября включительно. Это можно сделать через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте ведомства.