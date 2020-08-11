Повышать энергоэффективность будут льготами и ремонтом

Привлечь льготные кредиты и "зеленые" (направленные на улучшение окружающей среды) инвестиции в проекты по повышению энергоэффективности и энергосбережения рассчитывают в Минэкономразвития. Соответствующий обновленный план по повышению энергетической эффективности экономики России отправлен на рассмотрение в правительство.

Для финансирования повышения энергоэффективности ведомство предлагает создать специализированный фонд, средства которого будут инвестироваться в соответствующие проекты, в том числе с участием представителей малого и среднего бизнеса.

План включает шесть основных отраслевых блоков: электро и теплоэнергетика, промышленные технологии, энергоэффективные материалы, ЖКХ, транспорт, бюджетный сектор.

В жилищном секторе ведомство предлагает проводить энергоэффективные капитальные ремонты многоквартирных домов, для чего планируется увеличить финансирование Фонда содействия реформированию ЖКХ и привлекать к работам ресурсоснабжающие организации. При новом строительстве минэкономразвития хочет запретить использование энергонеэффективных технических решений и оборудования. Стимулировать спрос на энергоэффективное жилье предлагается за счет выдачи льготных ипотечных кредитов.

"Современные жилые дома потребляют вдвое меньше энергии, а информация о классе энергоэффективности зданий давно стала мировой нормой", - сказал заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В промышленности Минэкономразвития планирует достичь результата за счет введения обязательных требований по энергоэффективности при внедрении новых технологий, совершенствованию требований к энергопотреблению бытовых электроприборов, и ужесточению требований для теплоизоляционных материалов и конструкций.

В Минэкономразвития считают, что принятие их плана позволит снизить энергоемкость ВВП России только за счет технологий на 20% к 2030 году относительно 2017 года. Общее же снижение энергоемкости ВВП составит до 35%. Экономия энергетических ресурсов превысит 140 млн тонн условного топлива, что эквивалентно сокращению выбросов парниковых газов в размере 280 млн тонн СО2. Также утверждение плана сделает его основным инструментом достижения климатических целей по снижению выбросов парниковых газов, синхронизировав с проектом стратегии низкоуглеродного развития страны.

"Технологическое обновление экономики с внедрением энергоэффективных технологий должно стать ключевым драйвером для реализации накопленного потенциала энергосбережения", - подчеркнул Илья Торосов.