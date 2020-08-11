Правительственную комиссию по русскому языку возглавит министр просвещения

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании правительственной комиссии по русскому языку.

Согласно нему, председателем комиссии становится министр просвещения РФ. Комиссия займется анализом действующих норм современного русского языка, правил русской орфографии и пунктуации, а также их совершенствованием.

Также среди задач - анализ проблем сохранения, защиты и развития русского языка.

Комиссия будет разрабатывать требования к составлению словарей, содержащих нормы современного русского языка, порядок проведения экспертизы словарей и справочников. А еще подготовит концепцию государственной языковой политики РФ и определит список словарей и справочников, рекомендуемых для утверждения правительством РФ.