Правительство РФ утвердило кешбэк до 15 тысяч рублей для туристов

На компенсацию части расходов могут претендовать те, кто приобретет тур, отправится в круиз или забронирует номер в гостинице. Если стоимость заказа составит более 25 тысяч рублей, государство вернет 5 тысяч рублей. При заказе на сумму от 50 тысяч рублей, кэшбек составит 10 тысяч рублей. Максимальная компенсация в 15 тысяч рублей предусмотрена для тех, кто потратит на свою поездку более 75 тысяч рублей, следует из документа. Кешбэк будет перечислен в течение пяти дней.

Эти условия будут распространяться на предложения, перечисленные на сайте мирпутешествий.рф. Список будет опубликован на ресурсе к полуночи 21 августа, оплатить поездку надо будет до 28 августа. Причем сделать это надо исключительно с помощью банковской карты "Мир". По наиболее загруженным направлениям поездки с кешбэком будут доступны начиная с 1 октября и до конца года.

На выплату компенсаций правительство планирует потратить до 15 миллиардов рублей. Основная цель - сделать поездки по стране более привлекательными для российских туристов.