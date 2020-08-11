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11.08.2020 21:00
Рубрика: Власть

Тур и кешбэк в придачу

Правительство утвердило правила компенсаций за отдых в России
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Неделя № 178(8232)
С 21 августа в течение недели россияне смогут купить тур по России и получить обратно до 20% его стоимости. Правила выплаты компенсаций путешественникам утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Компенсация придет автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки, никаких заявлений подавать не придется. Главное соблюсти условия участия в акции. Чтобы получить кешбэк, это должен быть тур по России продолжительностью не менее 5 дней и стоимостью не менее 25 тысяч рублей. Оплатить его нужно по карте "Мир". Если карты нет, ее легко получить. Можно воспользоваться картой родственника или друга. Совсем необязательно, чтобы имя держателя карты и имя, указанное в брони или путевке, совпадало. Программа направлена на поддержку внутреннего туризма. Как пояснили в Ростуризме, участвуют в ней все регионы России от Калининграда до Владивостока. Но для направлений с повышенным спросом - Краснодарского края, Крыма, Севастополя, Республики Алтай и Алтайского края, Ставропольского края и Калининградской области - сами поездки будут доступны только с 1 октября и до конца года. Приобретать путешествия по этим направлениям тоже нужно в период с 21 по 28 августа. Туроператоры подготовили более 700 тысяч самых разных туров. То есть в программе участвуют пакетные туры, которые сразу включают перелет, проживание, питание и экскурсии. Но в акции могут участвовать и те, кто добирается к месту отдыха сам. В этом случае получить кешбэк можно за оплаченную гостиницу. Акция распространяется и на круизы. Список предложений опубликуют в полночь 21 августа на сайте мирпутешествий.рф.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СКФО
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Выбор большой. Это туры на Балтику, в Калининград, путешествия по Волге от Тверской до Астраханской области. Есть туры на Дальний Восток, на Урал, в Республику Башкирия, на Кавказ. Можно отправиться в Сибирь. В этом году стали доступны туры не только в Республику Алтай и Алтайский край, но и в Хакасию. Также запущены доступные туры на Байкал, в Бурятию. Можно отправиться в путешествие на русский Север, в Карелию, Мурманскую область или Республику Коми.

В приобретенные в рамках программы туры можно вносить изменения. Но кешбэк сохранится только в случае, если при изменении условий не проводился финансовый возврат. В таком случае стоимость тура вернется на карту, а начисленный кешбэк будет удержан, пояснили в Ростуризме. В случае отказа от поездки деньги возвращаются на ту же карту, с которой была проведена оплата. Сумма кешбэка зависит от стоимости тура. Если турист потратил на тур, гостиницу или круиз от 25 до 50 тысяч рублей, вернут 5 тысяч. При стоимости тура от 50 до 75 тысяч рублей кешбэк составит 10 тысяч. А если на путешествие по России турист потратил 75 и более тысяч рублей, возврат составит 15 тысяч.

Правительство России сообщило о новой программе в конце июля. На частичную компенсацию затрат выделено 15 млрд рублей. Участвовать в программе готовы 700 туроператоров и более 3000 отельеров. Предполагается, что в акции могут принять участие до 3 млн туристов."Новая программа сделает привлекательнее путешествия по России и поддержит граждан, решивших в этом году провести отпуск на родине", - отметили в правительстве.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Евгений Гайва
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