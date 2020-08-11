Предприятия Красноярского края записываются в участники национального проекта

В регионе растет число участников нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Ожидается, что в 2020 году более 50 компаний при помощи краевых экспертов Федерального центра компетенций (ФЦК) смогут повысить эффективность и качество своей работы. Это поможет им укрепить позиции на рынке и стать достойными конкурентами зарубежным производителям.

Казалось бы, что можно кардинально перестроить в процессах такой консервативной отрасли как дорожно-строительная. Скепсис проскальзывал и у сотрудников минусинского ДРСУ-10, руководство которого решило посмотреть глазами специалистов на организацию производства на своем предприятии.

В качестве "пилотного" выбрали участок, на котором производят щебень и делают заливку трещин в асфальтобетонном покрытии. Специалисты определили, что это один из самых ресурсоемких сегментов технологической цепочки с высокими материальными и трудовыми затратами. Цена потерь здесь наиболее значительная. Результатов ждали недолго.

"Уже на первой фазе проекта мы увеличили производство гравийно-песчаной смеси и выработку фракции щебня и песка в 1,5 раза, производительность труда на пилотном потоке увеличили в 2 раза", - рассказал гендиректор компании Евгений Найденко.

И это только начало. Руководствуясь методикой бережливого производства, эксперты составили план оптимизации работы "пилотного" участка ДРСУ. Его выполнение позволит улучшить ключевые показатели: сократить время процесса заливки на дистанции в 4,3 раза, увеличить производительность труда по заливке в 2 раза, нарастить выпуск гравийно-песчаной смеси и выработку фракции щебня, а также песка в 2,3 раза. Такие возможности сулит корректировка логистических маршрутов, повышение коэффициента использования автотранспорта и сокращение времени на раскомандировку бригад. Полученный опыт в компании намерены перенести и на другие этапы производства.

Нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" реализуется в регионе с 2019-го. Его участниками стали уже 33 предприятия. Согласно планам властей к 2024-му их число должно увеличиться минимум до 159.

- В Красноярском крае много бывших советских предприятий, для конкурентоспособности которых необходимо выстраивать новые технологические решения, - говорит министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. - Впрочем, опыт показывает, что даже на современных предприятиях, созданных с нуля, и лидерах в своих отраслях, есть потери. В 2019 году в нацпроект вошли 23 предприятия края, в 2020 году предполагается привлечь еще 31 организацию. Речь идет о различных отраслях: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство, ЖКХ. Наша задача - ежегодное увеличение производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5%.

Наиболее активны в перестройке производственных процессов компании, занятые в перерабатывающем секторе, строители и дорожники. На 8-ми из них уже завершены пилотные стадии, когда сотрудники ФЦК помогают разрабатывать и внедрять мероприятия по росту эффективности производства. Параллельно обучается персонал, на это уходит полгода. Далее предприятие 2,5 года само внедряет инструменты бережливого производства на других потоках.

География компаний, успешно завершивших 1-й этап реализации нацпроекта, широка. Так, в Сухобузимском районе на предприятии по выращиванию и переработке мяса птицы АО "ЕнисейАгроСоюз" с 84 до 61 т снизился объем незавершенной продукции в смену и сократилось время упаковки мяса птицы. На минусинском ОАО "Молоко" под управлением экспертов ФЦК увеличили производство творога - с 43,1 до 84,1 т в месяц.

На железногорском ООО "Русский Профиль", крупнейшем в стране производителе алюминиевых аксессуаров для напольных покрытий, сократили время производства на 15%, увеличили выработку на 1 человека в месяц на 10%, снизили объемы незавершенного производства на 25% и уровень брака - на 11%.

В 2019-м в Красноярском крае создали Региональный центр компетенций (РЦК). Его эксперты проходят сертификацию ФЦК, после чего их аттестуют для работы с предприятиями по федеральным методикам. Это позволит обеспечить более качественное использование ресурсов нацпроекта.

Также в рамках нацпроекта учат сотрудников предприятий. В 2019-м обучение методам и инструментам бережливого производства в образовательных организациях прошел 251 человек. На возмещение затрат на оплату переобучения и повышения квалификации было направлено 9,9 млн рублей.

До конца года в Красноярске появится "Фабрика процессов" - учебная производственная площадка, на которой сотрудники и руководители предприятий будут получать практический опыт применения инструментов эффективной экономики.

Нацпроект в Красноярском крае обретает популярность. По словам главы РЦК Павла Безсалова, несмотря на непростую первую половину 2020-го, к проекту присоединились пять новых организаций. Еще шесть проходят отбор, с ними уже скоро заключат соглашения. Среди новичков - компания "Броневик". Ее руководство возлагает большие надежды на помощь специалистов центра в развитии бизнес-структуры.

"Мы перерабатываем 1600 т мяса в год, работаем только с российскими сельхозпредприятиями, - говорит директор компании Алексей Александров. - Наша продукция всегда востребована на рынке, объемы производства продолжают расти. Но чтобы удерживать цены на нашу продукцию, мы должны искать внутренние резервы по сокращению затрат на производство. Уверен, в этом нам помогут профессиональные эксперты".

Планы большие: "Броневик" намерен удвоить выпуск своей продукции и расширить географию сбыта. Так что дельный совет по повышению производительности компании точно не помешает.