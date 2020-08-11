Придуман интерактивный квест для пенсионеров

Новости

В России разрешили сертификацию оборудования с поддержкой Wi-Fi 6 20:55
В Перми совершил посадку МиГ-31 с разрушенным колесом 20:41
Минкомсвязь предлагает давать кредиты на цифровую трансформацию 20:17
В Индии засняли товарный образец Kia Sonet 20:02
Ученые предложили не мешать Венеции тонуть 19:44
Школьные автобусы могут уйти в историю 19:16
В больнице рассказали о состоянии попавшего в реанимацию Ефремова 19:04
Александр Ширвиндт попал в ДТП 18:48
В Турции ввели новые ограничения на ручную кладь при авиаперелетах 18:41
Избитый Широковым судья обратился в полицию 18:40
В Ленобласти в лесу нашли коробки с вакциной от гриппа 18:09
Массовая вакцинация от коронавируса начнется к концу года 17:48
В Москве построят станцию метро "Гольяново" 17:46
Столичный велопатруль выявил за неделю работы 50 нарушений парковки 17:33
Ветераны "Спартака" требуют пожизненно отстранить судей матча с "Сочи" 17:28
По Парижу запретили ходить без маски 17:13
Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы 17:10
Nissan Qashqai нового поколения выехал на дорожные тесты 17:02
Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых актеров в мире 16:55
Депутат предложил увеличить финансирование здравоохранения до 6% ВВП 16:47
Фото: Шварценеггер и Крис Прэтт стали родителями 16:47
Toyota идет вопреки трендам и наращивает предложение седанов 16:37
Президент Сербии готов первым принять российскую вакцину от COVID-19 16:34
Спецслужбы перекрыли рынок "Теплый стан" 16:34
В Подмосковье 22 августа пройдет фестиваль литературы и музыки "Традиция" 16:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
11.08.2020 19:46
Рубрика: Общество

Петровна идет к Посейдону

Придуман интерактивный квест для пенсионеров
Текст: Ольга Штейн (Свердловская область)
Российская газета - Неделя № 178(8232)
Разработали игру в организационно-методическом центре социальной помощи. Из-за пандемии пожилые студенты оказались на самоизоляции. Чтобы скрасить их будни, соцработники создали на своем сайте "Виртуальный зал для досуга и саморазвития" и путеводитель к нему - интерактивный квест "Спасти 2020".
Прогулка по виртуальному Эрмитажу интересна, познавательна и заставляет тренировать мозг. Фото: Татьяна Андреева Прогулка по виртуальному Эрмитажу интересна, познавательна и заставляет тренировать мозг. Фото: Татьяна Андреева
Прогулка по виртуальному Эрмитажу интересна, познавательна и заставляет тренировать мозг. Фото: Татьяна Андреева

- Шел новый 2020 год, обещавший новые надежды и начинания, - сообщают разработчики игроку в самом начале. - И Антонина Петровна была уверена, что в этот раз она сможет попробовать то, что давно хотела: освоить компьютер, научиться вышивать гладью, узнать побольше о мире искусства. Однако планам помешала пандемия коронавируса...

Фото: Александр Корольков/РГ
В каждом округе Москвы появятся клубы для пенсионеров

Уверенно жму на кнопку "Помочь Антонине Петровне". Раннее утро, пенсионерка просыпается, поправляет тронутые сединой каштановые волосы и строит планы на день. Рядом верная кошка Мурка. Погладить или пройти мимо? Конечно, погладить.

Кухню наполняет запах свежесваренного кофе, и Антонина Петровна решает включить телевизор. А там - сообщения о пандемии.

Начинаю переживать за героиню: известия она принимает близко к сердцу. К счастью, раздается звонок из Комплексного центра соцобслуживания района. Пенсионерке рассказывают о правилах безопасности, "Виртуальном зале" и сообщают номер Единого соцтелефона.

Судя по всему, Антонине Петровне стало спокойнее: она включает компьютер и заходит на сайт. Кликает на раздел "Гражданам". Первое серьезное задание: сколько рубрик в разделе? Еще бы найти его... Получилось с третьего раза. Следует быть внимательнее. Дальше нужно выбрать рубрику: виртуальный туризм, музыка или танцы. Туризм.

- Антонина Петровна решила прогуляться по Эрмитажу, проходя через различные залы. Множество шедевров повидала она на пути и даже выписала себе самые запоминающиеся. Однако в суматохе перепутала залы и предметы искусства. Помогите Антонине Петровне правильно соотнести, где и что она видела, - просит игра.

Фото: kinopoisk.ru
Обозреватель "РГ" порекомендовал фильмы для домашнего досуга

Отправляюсь в Эрмитаж. "Искусство Древней Греции V века до н.э." Статуи Афины, Посейдона, головы атлетов и, наконец, нужная мне голова амазонки. Идем дальше: зал Леонардо да Винчи, зал Нэцке и зал с южноитальянскими вазами IV века до н.э. Хитро: пока все не посмотришь, на вопрос не ответишь.

По привычке все делать быстро хочу поскорее закончить квест, но неуемная Антонина Петровна идет в новый раздел...

- Отзывы исключительно положительные, - рассказывает разработчик игры Вера Кушнаренко. - Нравится сюжетная составляющая, практическая ценность.

Останавливаться на этом в центре не собираются. Сейчас организация работает над созданием социальной сети для пожилых людей. В ней можно будет еще и получать услуги.

Прогулка по виртуальному Эрмитажу интересна, познавательна и заставляет тренировать мозг.

Общество Соцсфера Соцзащита Общество Ежедневник Образ жизни

Главное сегодня

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
В Башкирии задержали мужчину, планировавшего террористический акт
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
За сутки в России подтверждено 4945 случаев COVID-19 в 84 регионах
"Зенит" победил "Ротор" в матче первого тура РПЛ
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку