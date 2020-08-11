Придуман интерактивный квест для пенсионеров

Разработали игру в организационно-методическом центре социальной помощи. Из-за пандемии пожилые студенты оказались на самоизоляции. Чтобы скрасить их будни, соцработники создали на своем сайте "Виртуальный зал для досуга и саморазвития" и путеводитель к нему - интерактивный квест "Спасти 2020".

- Шел новый 2020 год, обещавший новые надежды и начинания, - сообщают разработчики игроку в самом начале. - И Антонина Петровна была уверена, что в этот раз она сможет попробовать то, что давно хотела: освоить компьютер, научиться вышивать гладью, узнать побольше о мире искусства. Однако планам помешала пандемия коронавируса...

Уверенно жму на кнопку "Помочь Антонине Петровне". Раннее утро, пенсионерка просыпается, поправляет тронутые сединой каштановые волосы и строит планы на день. Рядом верная кошка Мурка. Погладить или пройти мимо? Конечно, погладить.

Кухню наполняет запах свежесваренного кофе, и Антонина Петровна решает включить телевизор. А там - сообщения о пандемии.

Начинаю переживать за героиню: известия она принимает близко к сердцу. К счастью, раздается звонок из Комплексного центра соцобслуживания района. Пенсионерке рассказывают о правилах безопасности, "Виртуальном зале" и сообщают номер Единого соцтелефона.

Судя по всему, Антонине Петровне стало спокойнее: она включает компьютер и заходит на сайт. Кликает на раздел "Гражданам". Первое серьезное задание: сколько рубрик в разделе? Еще бы найти его... Получилось с третьего раза. Следует быть внимательнее. Дальше нужно выбрать рубрику: виртуальный туризм, музыка или танцы. Туризм.

- Антонина Петровна решила прогуляться по Эрмитажу, проходя через различные залы. Множество шедевров повидала она на пути и даже выписала себе самые запоминающиеся. Однако в суматохе перепутала залы и предметы искусства. Помогите Антонине Петровне правильно соотнести, где и что она видела, - просит игра.

Отправляюсь в Эрмитаж. "Искусство Древней Греции V века до н.э." Статуи Афины, Посейдона, головы атлетов и, наконец, нужная мне голова амазонки. Идем дальше: зал Леонардо да Винчи, зал Нэцке и зал с южноитальянскими вазами IV века до н.э. Хитро: пока все не посмотришь, на вопрос не ответишь.

По привычке все делать быстро хочу поскорее закончить квест, но неуемная Антонина Петровна идет в новый раздел...

- Отзывы исключительно положительные, - рассказывает разработчик игры Вера Кушнаренко. - Нравится сюжетная составляющая, практическая ценность.

Останавливаться на этом в центре не собираются. Сейчас организация работает над созданием социальной сети для пожилых людей. В ней можно будет еще и получать услуги.

Прогулка по виртуальному Эрмитажу интересна, познавательна и заставляет тренировать мозг.