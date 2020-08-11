Президент: Бесплатное горячее питание должны получать учащиеся всех школ РФ

Правительство изменит правила предоставления субсидии регионам на организацию бесплатного горячего питания для учеников младших классов с тем, чтобы все школы, которые технически готовы это делать, получили финансирование уже в этом году. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Президент Владимир Путин инициативу поддержал и поставил задачу: бесплатным питанием нужно обеспечить всех младшеклассников во всех школах страны, в том числе в малокомплектных.

Вопрос обсуждался на встрече президента с членами правительства во вторник. С инициативой ввести бесплатное здоровое горячее питание для учащихся младших классов президент выступил в Послании, но многое упирается в готовность регионов.

- Правительство предусмотрело субсидию на текущий год около 22 млрд рублей, - сообщил Михаил Мишустин.

Однако по действующей процедуре направить бюджетные средства на эти цели кабмин может только в те регионы, где все без исключения школы готовы организовать горячее питание, а таких регионов 58. "В оставшихся субъектах РФ требования о полной готовности всех школ не выполнено, - отметил премьер-министр. - Соответственно, средства им выделяться не могут".

Причины, по которым запуск программы затягивается, везде разные. "Где-то есть несколько школ, в которых нет столовой, где-то нет технической готовности пищеблоков, где-то местные власти не успели все подготовить", - перечислил премьер.

При этом он обратил внимание: более 75% школ таких регионов соответствует требованиям и могли бы уже с этого года получать в том числе федеральные средства на организацию бесплатного горячего питания.

"Наверное, несправедливо наказывать одни школы за то, что другие в их регионе оказались не готовы", - заявил Михаил Мишустин. Исходя из этого, кабмин предлагает изменить правила предоставления федеральных средств - размер субсидии региону будет рассчитываться исходя из количества школ, которые полностью готовы кормить детей горячим и численности учеников младших классов.

В школах, которые пока не готовы, финансирование организации питания будет идти за счет регионов, а федеральные ассигнования пойдут только после приведения школ в соответствие требованиям. Губернаторов премьер-министр ориентировал на то, чтобы "максимально быстро разработать и представить в правительство такие планы-графики".

"Предложенные мероприятия, конечно, потребуют дополнительных средств федерального бюджета. По предварительным оценкам на три года, это около 39 млрд рублей", - сказал он.

"Давайте так и сделаем", - поддержал Владимир Путин.

Он обратил внимание на проблему малокомплектных школ, где не предполагается строительство столовых и буфетов.

"Там обучаются дети не из самых богатых семей", - заметил президент, обращаясь к членам кабмина и руководителям регионов. Есть, конечно, элитные учебные заведения, но в основном такие школы находятся в сельской местности, небольших населенных пунктах, и это нужно иметь ввиду.

- Нужно подумать над тем, чтобы не ставить этих людей в положение худшее, чем по всей стране, - обозначил Владимир Путин и поручил губернаторам проработать этот вопрос, а администрации президента взять на контроль.

- Нужно, чтобы все ученики во всех школах РФ пользовались льготами, а по сути, это льгота - бесплатное питание для учеников младших классов, - подчеркнул президент.