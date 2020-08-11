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11.08.2020 12:21
Рубрика: Власть

Путин назвал несправедливым снижение выплат медикам из-за пандемии

Текст: Ксения Воронцова
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал несправедливым снижение выплат по основному виду деятельности сотрудникам медучреждений, которые были перепрофилированы из-за коронавируса, но оказались не востребованы.

Фото: iStock
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Глава государства на совещании с членами правительства попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о стимулирующих выплатах медикам. "У нас заканчиваются выплаты медицинским работникам, которые работают с пациентами с COVID-19, с новой коронавирусной инфекцией. Выплаты заканчиваются, а инфекция пока никуда не ушла", - сказал он.

Путин отметил снижение заболеваемости, но подчеркнул, что медики продолжают работать с пациентами с коронавирусом.

Также президент обратил внимание на перепрофилированные клиники, которые остались не востребованы. По его словам, у сотрудников этих медучреждений произошло снижение выплат, в том числе и стимулирующих. "Получилось, что мы за COVID кому-то заплатили, а по основному виду их деятельности не доплатили. Это несправедливо, они здесь ни при чем", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что просил и Голикову, и главу кабмина Михаила Мишустина, и коллег из финансово-экономического блока подумать над этим вопросом и подготовить соответствующие предложения.

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