Путин поручил разобраться с неготовностью 25% школ кормить горячими обедами

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил недовольство тем, что четверть российских школ не готовы к организации горячего питания. Он поручил проанализировать ситуацию и наметить пути решения этой проблемы.

Глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к организации горячего питания для учеников начальных классов.

- Вроде бы 75% - это много, но я хочу сказать, что 25% неготовых школ - вот это много, - подчеркнул Путин. - Я хочу знать, когда все российские школы будут готовы к этой полноценной работе.

Он поручил правительству РФ совместно с руководством регионов, полпредами и администрацией Кремля провести анализ ситуации. Необходимо выяснить, "что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта". Доклад президент ждет в ближайшее время.

Это касается и малокомплектных школ, заметил Путин. По его словам, есть мнения, что там кормить детей по общим правилам нет необходимости. Однако это не так.

- Нужно и там обеспечить детей горячим питанием либо как-то по-другому решать этот вопрос, но семьи, которые направляют детей в эти малокомплектные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, - уверен глава государства.

Подготовить школы страны к новому учебному году необходимо и в другом смысле - в плане ремонта, методического обеспечения и так далее.

- Первое сентября в нашей стране - это всегда праздник. Я прошу вас сделать все для того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен, - обратился Путин к правительству.

Отметим, что закон об обеспечении бесплатным питанием младшеклассников с 1 сентября 2020 года глава государства подписал в марте. В документе был установлен переходный период - до 1 сентября 2023 года.

Горячее питание должно быть не реже одного раза в день, при этом горячий напиток нужно также включать в меню.