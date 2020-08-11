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11.08.2020 13:55
Рубрика: Власть

Путин поручил разобраться с неготовностью 25% школ кормить горячими обедами

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин на совещании с правительством выразил недовольство тем, что четверть российских школ не готовы к организации горячего питания. Он поручил проанализировать ситуацию и наметить пути решения этой проблемы.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава государства обратил внимание на данные о том, что около 75% школ готовы к организации горячего питания для учеников начальных классов.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
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- Вроде бы 75% - это много, но я хочу сказать, что 25% неготовых школ - вот это много, - подчеркнул Путин. - Я хочу знать, когда все российские школы будут готовы к этой полноценной работе.

Он поручил правительству РФ совместно с руководством регионов, полпредами и администрацией Кремля провести анализ ситуации. Необходимо выяснить, "что, где происходит, как и когда эта проблема будет окончательно закрыта". Доклад президент ждет в ближайшее время.

Это касается и малокомплектных школ, заметил Путин. По его словам, есть мнения, что там кормить детей по общим правилам нет необходимости. Однако это не так.

- Нужно и там обеспечить детей горячим питанием либо как-то по-другому решать этот вопрос, но семьи, которые направляют детей в эти малокомплектные школы, не должны быть поставлены в положение худшее, чем другие российские семьи, - уверен глава государства.

Подготовить школы страны к новому учебному году необходимо и в другом смысле - в плане ремонта, методического обеспечения и так далее.

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- Первое сентября в нашей стране - это всегда праздник. Я прошу вас сделать все для того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен, - обратился Путин к правительству.

Отметим, что закон об обеспечении бесплатным питанием младшеклассников с 1 сентября 2020 года глава государства подписал в марте. В документе был установлен переходный период - до 1 сентября 2023 года.

Горячее питание должно быть не реже одного раза в день, при этом горячий напиток нужно также включать в меню.

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