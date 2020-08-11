Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. А массовый выпуск российской вакцины должен начаться в ближайшее время, и все желающие смогут обратиться по этому поводу к медикам.

- Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, - сказал Путин на совещании с членами правительства. - Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый.

Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

- Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, - сказал Путин. - С тем, чтобы все, кто хочет, - это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно - могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых.

Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в России работа над созданием препаратов подобного рода продолжается и пожелал всем ученым успехов.