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11.08.2020 12:04
Рубрика: Власть

Путин: Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России. А массовый выпуск российской вакцины должен начаться в ближайшее время, и все желающие смогут обратиться по этому поводу к медикам.

- Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции, - сказал Путин на совещании с членами правительства. - Я знаю, что она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый.

Глава государства подчеркнул, что препарат прошел все необходимые проверки.

Вакцина была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ.

- Надеюсь, что мы сможем в ближайшее время начать массовый выпуск, вот что важно, - сказал Путин. - С тем, чтобы все, кто хочет, - это, конечно, должно быть сделано исключительно добровольно - могли бы воспользоваться разработками и достижениями наших специалистов, наших ученых.

Президент поздравил всех, кто работал над созданием вакцины и достиг результата. Он также отметил, что в России работа над созданием препаратов подобного рода продолжается и пожелал всем ученым успехов.

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Первыми вакцину от коронавируса получат медики и учителя

Текст: Татьяна Замахина
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ рассказал подробности о российской вакцине от коронавируса. В частности, о том, что ее первыми получат медработники и учителя. А также - об интересе к препарату за рубежом.

Ранее на этом совещании Владимир Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции в России. Она была разработана Национальным исследовательским центром (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Как доложил Мурашко, вакцина показала высокую эффективность и безопасность по результатам клинических исследований.

- У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19, - заявил он. - При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации.

Первыми препарат получат медицинские работники и учителя.

Фото: Owen Humphreys/PA Images via Getty Images
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- Начнется поэтапное применение вакцины в гражданском обороте, - уточнил министр. - Прежде всего, считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми. Это медицинские работники.

Вторая важная категория - те, от кого зависит здоровье детей, - это учителя.

Позже вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что уже к концу августа в России может стартовать кампания по вакцинации медиков и учителей.

Между тем препарат сначала будет производиться на двух площадках - самим центром им. Гамалеи и компанией "Биннофарм". А следующий этап - производство на площадках ряда отечественных производителей.

За рубежом уже заинтересовались. Ряд стран, сообщил Мурашко, проявляет интерес к российской вакцине. Российский фонд прямых инвестиций уже инвестирует в продвижение и производство вакцины за рубежом.

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