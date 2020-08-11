Сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. По словам российского лидера, вакцина эффективна и формирует устойчивый иммунитет.

Глава государства попросил доложить о вакцине министра здравоохранения Михаила Мурашко.

- По результатам вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител к COVID-19. При этом ни у кого из них не отмечено серьезных осложнений иммунизации, - заявил, в частности, глава Минздрава.

Как рассказал министр, вакцина от коронавируса будет производиться центром Гамалеи и компанией "Биннофарм".

Президент рассчитывает, что массовый выпуск вакцины начнется в ближайшее время.