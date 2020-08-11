Работников вредных производств освободят от медосмотров

Сотрудников вредных и опасных производств, чья деятельность не связана непосредственно с поражающими здоровье факторами, освободят от прохождения профессиональных медосмотров. Такая идея заложена в совместный приказ Минтруда и Минздрава РФ, проект которого сейчас проходит общественное обсуждение.

"По обновленному документу будут направляться на медосмотры только работники во вредных или опасных условиях труда и работники из перечня работ (в частности, подземных работ, водолазных работ, работ на высоте, работ с электрооборудованием, по управлению транспортными средствами), - рассказали в пресс-службе Минтруда. - Инженерно-техническим работникам, IT-специалистам, бухгалтерам и ряду других, которые работают в оптимальных и допустимых условиях труда, проходить медосмотр не потребуется. Проект приказа разработан в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".

После того, как оба ведомства учтут все предложения общественности и согласуют финальную версию документа, он будет направлен на регистрацию в Минюст, добавили в Минтруде.

По старым правилам, медосмотры были обязательными для 11,4 миллиона человек. Поскольку эти мероприятия проводятся в рабочее время и за счет организации, то сокращение количества сотрудников, в них участвующих, поможет снять часть финансового бремени с компаний, полагают в ведомстве. Кроме того, это должно разгрузить медицинские организации и упростить доступ к врачам тем работникам, чье здоровье ежедневно подвергается опасному воздействию.

По-прежнему медосмотры останутся в организациях, работающих с аэрозолями фиброгенного действия, химическими веществами, способными вызывать аллергические заболевания, опасными для репродуктивного здоровья, обладающими остронаправленным действием и канцерогенами любой природы. Специалисты двух ведомств сочли, что при таких факторах риска ни одного из сотрудников нельзя считать работающим в безопасной зоне.