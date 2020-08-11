Разработаны меры по ликвидации вреда от деятельности "Усольехимпрома"

Состоялось первое заседание единого штаба по решению вопросов о ликвидации накопленного вреда окружающей среде в результате деятельности химических предприятий на территории города Усолье-Сибирское Иркутской области.

В мероприятии приняли участие представители Минприроды России, государственной корпорации "Росатом", "Федерального экологического оператора", Минобороны России, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области и Байкальской природной территории, представители общественных организаций, в том числе Общественной палаты РФ.

В ходе заседания были проработаны предложения о первоочередных мероприятиях по ликвидации накопленного экологического вреда. В частности, необходимо ликвидировать цех ртутного электролиза - основной источник загрязнения территории, а также скважины рассолопромысла, привести в безопасное состояние емкости, содержащие отходы I и II классов опасности, локализовать подземную нефтяную линзу, образовавшуюся в 30 метрах от реки Ангара.

Параллельно планируется разрабатывать комплексный проект по рекультивации промышленной площадки "Усольехимпрома" и близлежащих территорий, подвергшихся загрязнению с целью не только ликвидировать накопленный экологический вред, но и дать стимул социально-экономическому развитию региона.