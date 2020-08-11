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11.08.2020 11:15

Разыгрывая "тайваньскую карту", США играют с огнем

9 августа министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар прибыл на Тайвань и во второй день своего пребывания встретился с руководством Тайваня. Его действия серьезно нарушают принцип одного Китая и три совместных китайско-американских коммюнике, пишет в своем комментарии информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

В связи с этим китайская сторона сделала серьезное представление. Исходя из политического маркетинга и менталитета "холодной войны" с целью сдерживания развития Китая, некоторые американские политики манипулируют проблемой Тайваня и посылают ошибочные сигналы силам, стремящимся к его независимости. Они играют огнем, а когда играешь с огнем - жди беды.

На этот раз министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар посетил Тайвань под предлогом "противоэпидемического сотрудничества". Однако, как известно, настоящая цель его визита состоит не в проведении противоэпидемических консультаций, а в политической деятельности, направленной на укрепление отношений между США и Тайванем. Американская сторона под предлогом пандемии поддерживает независимость Тайваня.

Такие авантюрные действия некоторых американских политиков, как поставка вооружений на Тайвань и визиты министерских чиновников, ставят под угрозу ситуацию в Тайваньском проливе. Если власти Тайваня пойдут на отчаянный риск для достижения своих политических интересов, они неизбежно поставят под угрозу жителей Тайваня.

Тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая. Он тоже является самым чувствительным вопросом в китайско-американских отношениях. Некоторые американские политики разыгрывают "тайваньскую карту". Их действия, безусловно, обостряют противоречия между Китаем и США и приносят больше неопределенности двусторонним отношениям. Китайская сторона призывает американских политиков не бросать вызов фундаментальному принципу одного Китая. Не стоит недооценивать решимость Китая защищать свой суверенитет, безопасность, развитие и интересы, необходимо немедленно прекратить официальные контакты с Тайванем в любом формате. Любые действия, нарушающие ключевые интересы Китая, обязательно подвергнутся отпору со стороны 1,4 миллиарда граждан КНР.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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