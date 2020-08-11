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11.08.2020 08:56
Рубрика: Общество

В помощь врачам и пациентам: 2,5 миллиона рентгенологических и радиологических исследований загрузили в ЕРИС в 2020

Текст: Любовь Проценко

За первые 7 месяцев 2020 года в Единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) внесли почти 2,5 миллиона исследований. В централизованную "цифровую сеть" снимки автоматически поступают сразу после диагностики. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

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- Единый радиологический информационный сервис является уникальной для мировой системы здравоохранения информационной системой, объединяющей все отделения лучевой диагностики медицинских организаций Москвы в единую сеть. Он значительно упрощает хранение рентгенологических и радиологических исследований и доступ к ним. Врачам ЕРИС позволяет моментально получать снимки и заключения конкретного пациента, смотреть предыдущие исследования пациента, проводить мини-консилиумы с врачами клинических специальностей, когда это необходимо. А пациенту для получения заключения не нужно повторно посещать кабинет лучевой диагностики - описание исследования загружается в электронную медицинскую карту и становится доступным в личном кабинете на Портале городских услуг. В этом году в ЕРИС внесли почти 2,5 миллиона снимков. Это практически в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Ежедневно сервисом обрабатывается до 10 тысяч рентгенологических и радиологических снимков.

Для диагностов неоценимая поддержка. Снимки и заключения лучевых исследований поступают в ЕРИС в режиме онлайн: рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография, ультразвуковые исследования. Такая диагностика проводится по полису ОМС в поликлиниках, больницах и специализированных центрах позитронно-эмиссионной томографии.

В этом году в ЕРИС больше всего загружено рентгеновских снимков - более 1 миллиона, на втором месте компьютерная томография - более 600 тысяч изображений, на третьем месте флюорография - 560 тысяч снимков.

Главный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Департамента здравоохранения Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины Сергей Морозов рассказал:

Фото: Xiao Yijiu/Xinhua via AP
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- В связи с пандемией коронавируса мы значительно увеличили количество КТ-исследований органов грудной клетки на оборудовании, подключенном к ЕРИС. Это позволило всем врачам оперативно получать доступ ко всем архивным исследованиям пациентов, второму мнению ведущих экспертов, использовать работу алгоритмов искусственного интеллекта, что значительно повысило эффективность и качество КТ-диагностики патологических изменений в легких. Это один из основных методов диагностики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и, что очень важно, объективный метод оценки тяжести течения и динамики инфекционного заболевания.

Напомню, ЕРИС - это сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы Москвы, объединяющий рабочие места более чем 2000 врачей-рентгенологов и рентгенолаборантов, в том числе экспертов Референс-центра лучевой диагностики, и диагностическую аппаратуру в 162 лечебных учреждениях Москвы. Всего с начала запуска проекта в 2015 году в систему загружено уже почти 6 миллионов рентгенологических и радиологических исследований.

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