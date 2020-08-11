Из-за ситуации с коронавирусом и закрытых границ россияне станут путешествовать по нашей стране чаще. Так считает каждый второй участник опроса, проведенного АНО "Россия - страна возможностей" и организаторами конкурса "Мастера гостеприимства" среди специалистов туристической отрасли страны. Показательно, что уже с конца июня по август в Тульскую область прибыло значительно больше гостей, чем за тот же период прошлого года.

Недостатка нет

В минувшую среду в новом музее Куликова поля в селе Моховом гостей было больше, чем в выходные "обычного" лета. Пространства там большие, так что толпы туристов, конечно, не образовалось, однако наплыв гостей ощущался в точках общепита, а для автостоянки пришлось выделять дополнительные места. Даже в маленьком музее "Филимоновская игрушка" в Одоеве, по словам его учредителя Сергея Кузнецова, нет недостатка в посетителях.

- Экскурсантов автобусами сейчас не возят, но в музее постоянно есть посетители. И сами одоевцы идут, и своих гостей приводят, много автотуристов, - пояснил Сергей Кузнецов.

В Тульский музей оружия экскурсионные группы уже начали приезжать. Как пояснили в музее, туроператоры подстроились под требования по ограничению туристов на осмотрах экспозиций и нашли компромиссные варианты.

- Обычно понедельник-вторник - дни, когда гостей в музее бывает немного. Но сейчас даже в эти дни посетителей больше, чем в выходные июля прошлого ле-та. Мы строго соблюдаем все требования Роспотребнадзора. Организованные группы, к примеру, не больше пяти человек. Тем не менее общее количество посетителей заметно выросло, - пояснили в пресс-службе Музея оружия.

Эти ощущения музейщиков подтверждаются статистикой. По словам первого заместителя губернатора области Вячеслава Федорищева, с 29 июня, когда был снят ряд ограничений, регион посетили порядка 128 тысяч туристов, в то время как в июле 2019 года гостей было около 97,5 тысячи. Увеличивается объем платных услуг в сфере туризма, растут налоговые доходы регионального бюджета от организаций туристской сферы: за июль плюс 3,8 процента к показателям прошлого года.

Транзитом по достопримечательностям

Традиционно Тульская область была популярным направлением для туров выходного дня (путешествия в формате "сити-брейк"). Как считает председатель регионального комитета по развитию туризма Лариса Соломатина, реализация проекта 500-летия возведения Тульского кремля не только позволяет расширить географию туристического продукта на города Большой засечной черты, но и увеличить возвратность туристов, а также длительность их пребывания в регионе.

В то же время, как отметили в тульском Музее оружия, вырос поток транзитных автотуристов. Так, на музейной парковке сейчас не сложно заметить значительное число автомобилей с багажниками на крышах.

Отельеры возлагают определенные надежды на разрешение массовых мероприятий, форумов, событийных акций

- Люди едут отдыхать к морю - ведь через Тулу проходит трасса М-2 "Крым". Возможно, путешествуют по стране. Приезжают и из дальних регионов, делают остановку в Туле, - поделились наблюдениями в Музее оружия.

Однако в гостиничном бизнесе особого роста потока транзитных туристов не за-метили. Наверное, те, кто заезжает в город "по пути", осматривают достопримечательности, оставляют деньги в музеях и общепите и едут дальше. Хотя постояльцы в тульских гостиницах уже появились. Сейчас этот бизнес, выходя из вынужденного простоя, старается привлекать гостей различными выгодными предложениями. К примеру, в отеле "SK ROYAL Тула" на все оставшееся лето объ-явили акцию "три ночи по цене двух".

- В Тулу действительно едут туристы. Но больше целенаправленно. В основном останавливаются на одну-две ночи, - пояснила менеджер отеля SK ROYAL Наталья Шаматульская.

Отельеры возлагают определенные надежды на разрешение проведения массовых мероприятий, форумов, собирающих многочисленные делегации, и акций в рамках событийного туризма. Это привлекает внимание к региону, - а значит, будут и постояльцы в гостиницах, которые задержатся на более продолжительное время.

Хочу в глубинку

- Инвестор приходит туда, где созданы соответствующие условия, в том числе необходимая инфраструктура. Это касается и туризма, - уверен глава региона Алексей Дюмин. Как пояснил министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков, регион уже третий год участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Один из его критериев - прогнозируемые экономические и социальные эф-фекты, в том числе по увеличению туристического потока. Сейчас в регионе четыре победителя конкурса: Крапивна, Чекалин, Венев, Богородицк - эти города входят в зону празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты. Общая сумма гранта - почти 200 миллионов рублей. В прошлом году были реализованы два проекта - победителя 2018 года в Чекалине и Крапивне. В этом году проводятся работы в Богородицке и Веневе.

Нынешняя ситуация, спровоцированная пандемией коронавируса, выявила и новые точки притяжения в регионе. Так, у туляков уже давно было популярно место неофициального отдыха - так называемые Романцевские горы возле села Кондуки. Это затопленные карьеры, окруженные терриконами старых шахтных выработок. Говорят, что в России найдется всего десятка два подобных пейзажей не природного происхождения. Еще несколько лет назад эти карьеры посещались лишь любителями приключений и экзотики. В 2018 году Романцевские горы были признаны особо охраняемой природной территорией. Этим летом там побывали известные блогеры, в интернете появились красивые фото. Там снимали клип Стаса Пьехи и финал фильма "Бодибилдер". Как результат - каждые выходные в Кондуки, по оценкам местных властей, приезжают до 15 тысяч отдыхающих. Теперь это не "место для своих", а еще одна туристическая жемчужина региона.

Но у всякой популярности есть и оборотная сторона. "Сегодня провели осмотр территории Романцевских гор в Кондуках. Возмущению и негодованию нет предела. Полторы недели назад мы вместе с ОНФ, Sup board Tula и узловской администрацией собрали и вывезли оттуда больше 250 мешков мусора, а сегодня мусором опять завалена вся территория. Что за дикари приезжают к нам в гости? При въезде на особо охраняемую природную территорию стоят специальные контейнеры, неужели нельзя свой мусор довести до них?!" - возмущаются активисты общественной организации "Экологическая защита". Ее председатель Вадим Баранов отметил, что огромное количество отходов скопилось за совсем небольшой срок - ограничения на посещение особо охраняемой природной территории были сняты всего три недели назад.

Популярность места заставила обратить на него внимание властей. Сейчас, по словам главы администрации Узловского района Николая Терехова, проработана возможность подключения площадки к коммунальным ресурсам. К слову, площадь территории - около 1,2 тысячи гектаров. Губернатор Алексей Дюмин поручил рассмотреть возможность выделения бюджетных средств на первичное благоустройство этого ставшего столь популярным места отдыха. Территорию будут патрулировать казаки.

Кстати

Природно-антропогенный рекреационный комплекс "Романцевские горы" ("Кондуки") вошел в число финалистов Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма. Это конкурс АСИ в части нацпроекта "Экология" и стратегии развития туризма в РФ. Решение кон-курсной комиссии под председательством специального представителя прези-дента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова было объявлено 28 июля. Проект предполагает обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы. Выход в топ-30 позволит доработать инфраструктуру с учетом мнения жителей и таким образом, чтобы красота природы осталась доступной и при этом нетронутой.

Другим финалистом этого конкурса стал рязанский эколого-туристский кластер "Паустовский". Этот проект включает две ключевые для его развития особо охраняемые природные территории - национальный парк "Мещерский" и заказник "Солотчинский парк".