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11.08.2020 17:10
Рубрика: Общество

Дикие звери стали чаще выходить на улицы Москвы

Текст: Сергей Жуков
Фото: Илья Тимин / РИА Новости Фото: Илья Тимин / РИА Новости
Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Десятки диких лосей, косуль и лис вышли на улицы Москвы с начала года, сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

Фото: iStock
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По данным ведомства, всего было получено 65 заявок от москвичей, встречавших животных в парках и на улицах столицы. Поведение зверей зоопсихологи объясняют расширением городских территорий. Например, на юго-востоке Москвы к людям часто выходят лисы. "За последние несколько недель зафиксировано 13 случаев встреч москвичей с лисами в Печатниках, Кузьминках, Люблино, Марьино и Некрасовке", - рассказали РИА Новости в департаменте.

Дикие животные, отмечают специалисты, стараются избегать встреч с людьми. Если, скажем, лиса не боится подойти ближе, возможно, она больна бешенством. Поэтому не рекомендуется приближаться к зверю и кормить его. Нельзя также кричать и вести себя агрессивно. Лучше спокойно отойти, укрыться в любом безопасном месте - в доме, подъезде или за забором.

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