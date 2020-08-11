Карантин подарил многим самое дорогое - уйму свободного времени. Москвичи воспользовались этим подарком по-разному: кто-то выспался, выучил английский, доделал ремонт или, наконец, перебрал свой гардероб, открыв "ящик Пандоры" и обнаружив массу приличных, но уже ненужных вещей. Футболки и джинсы по-прежнему лежат без дела? Не спешите выкидывать на помойку, лучше подарите им вторую жизнь.

Все по 200

Боксы для таких вещей часто встречаются у жилых домов, в магазинах и офисах. Продать или сдать накопившиеся за время карантина вещи в августе можно и на шестом этаже ТЦ "Афимолл". Там в минувшие выходные прошел первый маркет одежды. Сюда приглашают всех, кто во время самоизоляции решился выпотрошить свои шкафы от залежавшихся свитеров, рубашек или пиджаков. Корреспондент "РГ" пришел к полудню - в аккурат перед открытием. Насчитал более 20 участников. Оказалось, расстаться со своими вещами собрались в основном женщины. Изредка за импровизированными прилавками встречались мужчины. Кто-то выставил кроссовки и кеды, кто-то - зимние шмотки. А кто-то, не заморачиваясь, принес все, что не жалко, оценив это добро по фиксированной цене: "Все по 200".

- Дорого отдаете? - интересуюсь у молодого человека.

- Нет, цены демократичные. Меня эти вещи уже не радуют. Отлично, если они пригодятся кому-то еще.

- А что продаете?

- Вот брюки, толстовки и свитшоты вне зависимости от брендов отдаю за 500 рублей. Футболки - за 300, две футболки - за 500. А новую обувь чуть дороже - за 2 тысячи, "нулевую" куртку - за 5 тысяч.

Кирилл, как он потом представился, пришел сюда с другом. Говорит, достал все, что копилось несколько лет. Если торговля не пойдет, отдаст одежду нуждающимся.

"Во время карантина было время почистить гардероб, - рассказала Светлана, другая участница. - Часть вещей отдала друзьям, что-то продала через интернет, оставшееся принесла сюда". В отличие от парней, девушка принесла несколько платьев и блузок, пару головных уборов и обувь.

- Во сколько оценили свой гардероб? - спрашиваю я.

- Рассчитываю отдать недорого. Хотя есть туфли, которые ни разу не надевала.

Дмитрий - шопоголик. До пандемии много путешествовал за рубежом, ходил по магазинам. Из каждой поездки возвращался с набитыми чемоданами. Гардероб оказался переполнен зацепившими глаз обновками, которые так и провисели неношеными. Однажды подошел к шкафу, а оттуда повалились вещи. Так он решил идти на маркет. "Вот абсолютно новая куртка с биркой, - показывает Дмитрий, перебирая свои вещи. - Купил ее за 799 евро - по нынешнему курсу почти 70 тысяч рублей. Сейчас отдаю за 15 тысяч".

Не выкидывает вещи в мусорный контейнер и Надежда Болотова. "Я их периодически отдаю, стараюсь не копить, - объяснила она. - А зачем выбрасывать? Столько в мире производится, всем на века хватит". Она принесла футболки, сделанные по своим эскизам: подобрала ткань, придумала фасон, отдала на пошив, а потом нанесла рисунки, вдохновившись творчеством известных французских художников.

Горожане чаще всего продают куртки, джинсы и футболки. Фото: Александр Корольков/РГ

Люксовый "мусор"

Опустошать хотя бы иногда свой гардероб призывают и представители фонда "Второе дыхание". Они, как признались в беседе с "РГ", спасают вещи от свалки. Потому пользуются любой возможностью, чтобы приучать население к осознанному потреблению (да, теперь это так называется). Вот и здесь установили контейнер для приема вещей: хорошие передадут нуждающимся, а изношенные отправят на переработку. Ящики есть на улицах города, в офисах и ТЦ. Кстати, пользуются большим спросом, отмечает старший продавец одного из магазинов фонда Лариса Ершова. Есть точки, которые переполняются за одни выходные. "Похожих контейнеров в Москве много, но пока недостаточно, чтобы закрыть ими весь город. Ведь много вещей горожане по-прежнему выбрасывают на свалку, они там гниют, а после этого с ними уже невозможно ничего сделать, - объясняет она. - Одежда превращается в обычный мусор, пропитанный пищевыми отходами".

Часто к ним приносят ветхие пуховики, которые уже не продашь и не отдашь, но им тоже рады. "Такие вещи мы отвозим в фонд, помогающий бездомным собакам и кошкам. Пуховики идут на подстилки животным и утепление клеток в зимнее время, - поделилась Лариса. - Пытаемся придумать любой вариант, чтобы не выбрасывать одежду".

Брендовые вещи с небольшими дефектами часто получают вторую жизнь. Их приводят в порядок, расписывают, и получается, например, новое платье с модной расцветкой. Иногда москвичи сдают люксовые "тряпки", которые когда-то покупали за сотни тысяч рублей. Если они в хорошем состоянии, то их продают, ибо фонду нужно на что-то жить.

- Покупают? - спрашиваю у Ларисы.

- Покупают, иначе бы мы не существовали шестой год.

Кстати

Акция продолжается

Продать свои залежавшиеся дома вещи еще можно 15, 16, 22 и 23 августа. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте акции и внести депозит в размере одной тысячи рублей. Взамен продавцам дадут подарочную карту, которую можно использовать в любом магазине или ресторане ТЦ.