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11.08.2020 17:22
Рубрика: Происшествия

Генпрокуратура назвала число погашенных долгов по зарплате

Текст: Иван Егоров
Благодаря вмешательству прокуроров за полгода в России была погашена задолженность по зарплате более чем на 11,3 млрд рублей и защищены права на оплату труда свыше 240 тысяч граждан. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Всего же, как отметили в Генпрокуратуре, за шесть месяцев было выявлено более 190 тысяч нарушений в сфере оплаты труда. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены более 11,7 тысячи работодателей, возбуждено 515 уголовных дел. При этом проверки идут на постоянной основе, в том числе после публикаций в СМИ и сообщений в интернете. Так, в Белгородской области прокуратура Корочанского района с привлечением госинспекции труда провела проверку в связи с публикацией в Сети о задолженности коммерческой организации по зарплате перед 87 работниками более чем на 1,7 млн рублей.

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Прокуратура Кировского района Волгограда установила, что в одной из компаний 290 работникам оформлены отпуска без сохранения заработной платы на период с 23 марта по 13 апреля, в то время как заявления о предоставлении отпусков за свой счет написаны ими по указанию руководства. По представлению прокурора района работникам была доначислена зарплата более чем на 1,5 миллиона рублей.

Много говорилось в последнее время о том, что в период пандемии прокуроры выявили многочисленные случаи неначисления медицинским работникам стимулирующих выплат. Но, как выяснилось, было множество нарушений и при самих выплатах, в частности, это касалось незаконного вычета налога из них. Так, в Новосибирской области в результате прокурорского вмешательства персоналу медучреждений пересчитали выплаты на сумму более 54 млн рублей. В Северной Осетии 500 медработникам возвращены 3 млн удержанных налогов.

В целом были восстановлены права 60 тысяч медработников, которым перечислили 1,6 млрд стимулирующих рублей.

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В то же время, по данным Генпрокуратуры, существует проблема в непринятии приставами исчерпывающих мер по взысканию долгов. Эти факты послужили основанием для вмешательства прокуроров по всей стране.

Продолжали взаимодействовать прокуроры и с региональными межведомственными комиссиями и рабочими группами по снижению неформальной занятости. Так, в Республике Башкортостан по фактам неоформления трудовых отношений городскими и районными прокурорами возбуждено 107 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 41 исковое заявление об установлении факта трудовых отношений с работниками. Благодаря принятым прокурорами мерам работодателями заключены трудовые договоры с 28 работниками.

Всего в первом полугодии в сфере оплаты труда по удовлетворенным протестам отменено и изменено около 6,4 тысяч незаконных правовых актов. Судами удовлетворено 76,4 тысяч исков прокурора на сумму 2,55 млрд рублей. Внесено 18,2 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых 10,8 тысяч работодателей привлечены к дисциплинарной ответственности. Предостережены более 5 тысяч должностных лиц.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Правительство Генпрокуратура Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Башкортостан ЦФО Белгородская область ПФО Кировская область СКФО Северная Осетия ПФО Башкортостан

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