Генпрокуратура назвала число погашенных долгов по зарплате

Благодаря вмешательству прокуроров за полгода в России была погашена задолженность по зарплате более чем на 11,3 млрд рублей и защищены права на оплату труда свыше 240 тысяч граждан. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Всего же, как отметили в Генпрокуратуре, за шесть месяцев было выявлено более 190 тысяч нарушений в сфере оплаты труда. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены более 11,7 тысячи работодателей, возбуждено 515 уголовных дел. При этом проверки идут на постоянной основе, в том числе после публикаций в СМИ и сообщений в интернете. Так, в Белгородской области прокуратура Корочанского района с привлечением госинспекции труда провела проверку в связи с публикацией в Сети о задолженности коммерческой организации по зарплате перед 87 работниками более чем на 1,7 млн рублей.

Прокуратура Кировского района Волгограда установила, что в одной из компаний 290 работникам оформлены отпуска без сохранения заработной платы на период с 23 марта по 13 апреля, в то время как заявления о предоставлении отпусков за свой счет написаны ими по указанию руководства. По представлению прокурора района работникам была доначислена зарплата более чем на 1,5 миллиона рублей.

Много говорилось в последнее время о том, что в период пандемии прокуроры выявили многочисленные случаи неначисления медицинским работникам стимулирующих выплат. Но, как выяснилось, было множество нарушений и при самих выплатах, в частности, это касалось незаконного вычета налога из них. Так, в Новосибирской области в результате прокурорского вмешательства персоналу медучреждений пересчитали выплаты на сумму более 54 млн рублей. В Северной Осетии 500 медработникам возвращены 3 млн удержанных налогов.

В целом были восстановлены права 60 тысяч медработников, которым перечислили 1,6 млрд стимулирующих рублей.

В то же время, по данным Генпрокуратуры, существует проблема в непринятии приставами исчерпывающих мер по взысканию долгов. Эти факты послужили основанием для вмешательства прокуроров по всей стране.

Продолжали взаимодействовать прокуроры и с региональными межведомственными комиссиями и рабочими группами по снижению неформальной занятости. Так, в Республике Башкортостан по фактам неоформления трудовых отношений городскими и районными прокурорами возбуждено 107 дел об административных правонарушениях, в суды направлено 41 исковое заявление об установлении факта трудовых отношений с работниками. Благодаря принятым прокурорами мерам работодателями заключены трудовые договоры с 28 работниками.

Всего в первом полугодии в сфере оплаты труда по удовлетворенным протестам отменено и изменено около 6,4 тысяч незаконных правовых актов. Судами удовлетворено 76,4 тысяч исков прокурора на сумму 2,55 млрд рублей. Внесено 18,2 тысяч представлений, по результатам рассмотрения которых 10,8 тысяч работодателей привлечены к дисциплинарной ответственности. Предостережены более 5 тысяч должностных лиц.