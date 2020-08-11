Как меняется процесс строительства и реконструкции дорог в регионах

Миллиарды рублей, передовые научные разработки, чудеса ландшафтного озеленения и дизайна - все это сегодня работает на дорожную отрасль. Строительные бригады бьют собственные рекорды, открывая движение по обновленным трассам и модернизированным развязкам на несколько месяцев раньше запланированного срока. "Самый ценный ресурс - время", - справедливо полагают подрядчики. "И нервы", - добавляют автомобилисты. Впрочем, и их можно будет сберечь благодаря новым трассам.

Быстрее и выше

В Белгороде ко Дню города открыли две транспортные развязки. По проекту их можно было сдать в сентябре будущего года, но движение по нижнему ярусу открыли еще весной, а теперь автомобилисты могут пользоваться и конструкциями "верхних" путепроводов.

Удобство и скорость въезда в город уже оценили те, кто каждое утро раньше стоял в пробке на улицах Сумской и Чичерина, Студенческой и Калинина. Первая развязка обошлась в 772 миллиона, вторая - в 376. Глава региона Евгений Савченко, поздравляя с открытием движения по двум уровням обновленных транспортных артерий, подчеркнул: и проекты, и сами работы выполнены белгородцами. Он с улыбкой сказал о том, что если бы эти развязки строились в Китае, то весь процесс бы занял считаные дни. Однако и несколько месяцев вместо предусмотренного срока строительства - хороший результат.

Глава компании подрядчика Николай Ряпухин напомнил, что работы шли в несколько смен и не останавливались даже в те дни, когда город застыл из-за карантинных мер, принятых из-за пандемии. По его словам, строить было и сложно - потому что объект значимый, и легко - за это спасибо проектировщикам.

На развязке, которая теперь "распутала" узел "Студенческая - Калинина" гендиректор подрядной организации Владимир Кузнецов подчеркнул другое:

- Было непросто работать из-за особенностей грунта в этом месте. Кроме того, подпорные стенки путепровода здесь не монолитные, а сборные - собирать тысячи деталей пришлось вручную.

В Курске главным объектом дорожных работ по праву считается вторая очередь проспекта Дружбы. Эта трасса - как локомотив перемен в этой части города: дорога "тянет" за собой обновление подъездов к жилым домам, тротуаров, замену прилегающей к трассе инженерной инфраструктуры и даже обновление зеленых зон. За качеством работ пристально следят все - от местных жителей до главы региона. Недавно губернатор Роман Старовойт заставил подрядчика переделать участок, где заметил неровность тротуара и разницу уровней канализационного колодца и асфальта. Работников он призвал не "проводить геодезию лопатой", а делать свое дело качественно. В целом по Курску порядка 50 дорог обновят в рамках профильного нацпроекта. Помимо этого, масштабное строительство путепровода через железнодорожные пути ведется в Курчатове, обновляются трассы и в других муниципалитетах.

Лаборатория перемен

Планы на будущий год в каждом из регионов пока подробно не озвучивают, однако уже понятно: дорожные проекты останутся в числе приоритетных. Так, в Курске начнется строительство новой дороги к Юго-Западному микрорайону, которая свяжет проспект Дериглазова и федеральную трассу М-2 "Крым", и расширят участок дороги по улице Бойцов 9-й Дивизии.

- Сейчас в Курске ситуация улучшилась, - отмечает Роман Старовойт, - но во многих районах области качество дорожной сети удручает. Еще раз в этом недавно убедился, посетив несколько муниципалитетов. Я принял решение перераспределить финансирование, уделив со следующего года большее внимание именно дорогам и улицам в малых городах и поселках, вместо масштабных и дорогих объектов строительства и реконструкции. При этом действующую программу развития сельских дорог сохраним в полном объеме. В настоящее время профильный комитет разрабатывает новую региональную программу. Она будет направлена именно на обновление улиц и дорог в муниципалитетах.

В Белгородской области тоже строят планы на будущий год: от минстроя регион получит дополнительное финансирование отрасли на 1,7 миллиарда рублей. Средства направят в те муниципалитеты, которые быстрее других справились с дорожными работами. Там уже ждут эти деньги, чтобы дальше обновлять транспортную инфраструктуру. Так, планируется построить северный обход города Шебекино, направить часть выделенных средств на реконструкцию улицы Щорса в Белгороде, где уже расширяют проезжую часть, меняют инженерные сети и строят магистральную ливневку, а потом выделят отдельные полосы для общественного транспорта. В планах - объездная вокруг города Губкина и еще несколько масштабных проектов. Финансирование для них предстоит изыскать. Средств дорожного фонда для строительства таких объектов недостаточно. Значительная его часть уходит на содержание уже обновленных трасс, и это неудивительно: освещение, частая уборка, цифровые технологии видеонаблюдения и прочее стоит немало. Однако, как говорят эксперты, такова цена безопасности региональных трасс.

Серьезная задача - удешевление дорожных работ. Замглавы Белгородской области Евгений Глаголев отмечает, что уже к 1 января нынешнего года была закуплена половина материалов. Это позволило и сэкономить, и ускорить темпы в сезон. В Курской области акцент делают на технологии Superpave, которая позволяет создать особенную асфальто-бетонную смесь для каждой трассы. В специальной лаборатории учитывают температурные особенности, транспортную нагрузку на полотно и массу других характеристик эксплуатации трассы, чтобы подобрать такой "рецепт" смеси, при котором битум не будет разрушаться.

В Курске главным объектом дорожных работ считается вторая очередь проспекта Дружбы

При этом дорожники постоянно изучают опыт других государств в дорожном строительстве, а также инновации, которые представляют ученые.

- В разных странах есть дороги и из пластика, и из пенопласта, - приводит примеры начальник белгородского управления дорог Сергей Евтушенко. - Да, там перерабатывают в стройматериалы те же пластиковые бутылки, но важно учитывать специфику и стоимость этих технологий. Вряд ли переработанный пластик можно применить при строительстве магистральной трассы с высокой интенсивностью движения.

Да и сами технологии, оборудование - как для переработки отходов, так и для строительства - удовольствие не из дешевых. В той же Курской области, когда там начали внедрять технологию Superpave, пришлось обновить лаборатории, оборудование закупить, а также подготовить кадры. Не все регионы, где эта инновация была предложена, смогли ее внедрить.

Евгений Глаголев приводит еще один пример: многие говорят о том, что бетонные дороги долговечнее, чем асфальто-бетонные. Но оказывается, что строительство вторых гораздо выгоднее: длительный срок службы бетона не окупит первоначальных затрат.

Зеленые километры

Стоимость современных трасс складывается не только из цены технологий, техники, оплаты труда подрядных компаний. Сегодня дорога - не просто асфальтовое полотно. Освещение, разделительные ограждения, озеленение - все это неотъемлемая часть современной трассы. На белгородских межмуниципальных дорогах, которые, к слову, давно строятся с освещением, сейчас меняют светильники.

- Это новые светодиодные лампы, - рассказывает Глаголев. - Они дешевле, экономичнее и более качественные, чем привычные нам: видим совсем другое рассеивание света. К тому же гарантия на них - десять лет. Если что-то случится, подрядчик за свой счет заменит светильник.

Озеленение - отдельная тема. В рамках пятилетней программы вдоль белгородских дорог высадили свыше полумиллиона деревьев. И для каждого участка, развязок и въездов в города и поселки прорабатывается свой дизайн-код.

Так, вдоль трассы к Прохоровскому полю высадили сирень нескольких сортов. На пути к Красной Яруге автомобилисты отмечают разнообразие деревьев и кустарников, в том числе хвойных. Все они растут быстро: уже в первые годы образуют и живую изгородь, и естественный зеленый щит для окраин. На развязках используют не только декоративные кустарники, которые меняют окраску в зависимости от сезона, но и архитектурные формы, а на недавно открытых - обещают вертикальное озеленение. Чтобы контролировать ландшафтное творчество вдоль дорог, в регионе даже приняли специальный документ - стандарты озеленения. Там прописаны обязанности и ответственность заказчика работ, исполнителя, поставщика посадочного материала и эксплуатирующей организации. Виду растений и правилам посадки и ухода за ними посвящено несколько разделов, причем формулировки детально описывают и размеры, и то, как должны выглядеть ветки и ствол.