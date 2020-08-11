Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения привели не только к сбоям в экономике, росту безработицы и падению доходов населения, но и вызвали всплеск интернет- и телефонного мошенничества. По данным представителей Банка России, количество мошеннических звонков на телефоны россиян от несуществующих сотрудников финансовых организаций в период пандемии выросло в четыре раза.

Не доверять и проверять

Со слов заместителя управляющего ярославским отделением Банка России (БР) Евгения Ефремова, оказавшиеся в изоляции люди не могли обращаться непосредственно в офисы банков и более доверчиво относились к тому, что им говорили в трубку мифические "банковские служащие".

Впрочем, градус доверия остается высоким даже после снятия большинства ограничений. Например, 24 июля в полицию обратилась 65-летняя жительница Ярославля, которая поверила "сотруднику службы безопасности банка" и лишилась 700 тысяч рублей. Телефонный мошенник без труда убедил пенсионерку, что ее накоплениям угрожает несанкционированное списание, предложив перевести деньги с банковской карты на указанные им счета. В свой банк она звонить, увы, не стала, хотя этот контрольный звонок наверняка сберег бы ее финансы.

Не подумала ничего проверять и 40-летняя ярославка, которой "банкиры" сообщили по телефону о попытке получения кредита от ее имени. Чтобы такого впредь не происходило, ей предложили скачать на телефон некое программное обеспечение. Что женщина и сделала, после чего обнаружила пропажу со счета 340 тысяч рублей.

Как говорят представители банка-регулятора, мошенники используют около двадцати схем по выводу денег со счетов россиян. И в последнее время их жертвами все чаще становятся хорошо зарабатывающие 30-45-летние люди, активные пользователи интернета. При этом отличные психологи и манипуляторы, выходящие на связь с потенциальной жертвой, "разогревают" в человеке либо страх потерять деньги, либо азарт их заработать, подчеркивая, что для достижения цели нужно действовать немедленно.

К сожалению, перспектива вернуть потерянные средства невелика. Например, по итогам 2019 года банки возвратили россиянам лишь каждый седьмой рубль, переведенный без их согласия, то есть 15 процентов от общей суммы украденного, составившей за год полтора миллиарда рублей. Потому что, если пострадавший сам выдал мошенникам данные, банк имеет законное право деньги не возвращать.

- Поэтому, когда мы говорим о профилактике такого рода мошенничеств, мы всегда напоминаем о правиле трех дней. То есть всякое финансовое предложение надо осмыслить, оценить, изучить и только потом принимать решение, - говорит Евгений Ефремов.

Сайты-подделки

Кроме вала телефонных звонков от мошенников первое полугодие 2020 года запомнится специалистам ростом количества фишинговых (то есть поддельных) сайтов, а также нелегальных форекс-дилеров. Первых, по данным БР, с начала года выявлено в российском сегменте интернета около 119 тысяч. Под ударом таких мошенников находится примерно сто тысяч россиян ежедневно.

Кстати, в последнее время подделки под сайты платежных систем, банков, страховых компаний и так далее, полагают специалисты, начали появляться в связи с разнообразной госпрограммой поддержки населения и бизнеса после вспышки COVID-19. Воспользовавшись ситуацией, мошенники создают фишинговые сайты и под компенсации, и под разного рода социальные услуги.

Сейчас мошенники используют около двадцати схем по выводу денег со счетов россиян

С тем, что жизнь переместилась в интернет, связывают и рост числа нелегальных форекс-дилеров (форекс - валютный рынок): за первые шесть месяцев года в сравнении с тем же периодом 2019-го их стало больше в 1,6 раза - всего выявлено 134 организации. И это при том, что легально в РФ существует всего четыре форекс-компании. Их названия можно найти на сайте БР.

- Это очень серьезная тема. Люди хотят заработать, но, наоборот, теряют деньги, средняя сумма потерь - 40-100 тысяч рублей. Организаторы такого интернет-мошенничества предпочитают заманивать доверчивых граждан рекламой фантастической доходности, вовлекают их в нелегальную деятельность, а затем за отдельную плату рассказывают, как вывести деньги со счета, как их разблокировать, находят и другие способы выманивания средств у клиента, - уточняет Евгений Ефремов.

Лучше предупредить

По данным УМВД по Ярославской области, в первом полугодии 2020 года в регионе зарегистрировано 1622 преступления, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Годом раньше их было 931. Однако, несмотря на то что для работы по этим делам в составе оперативных служб и следствия были созданы специализированные подразделения, раскрывать такие преступления чрезвычайно сложно, потому что, как выразился начальник следственного управления регионального УМВД Дмитрий Жигарев, полиция в этой ситуации пока "является догоняющей".

- Проблема в том, что деньги списываются за секунды, а ответы на наши запросы от кредитных организаций, интернет-провайдеров и операторов сотовой связи поступают через несколько дней, что, конечно, затягивает предварительное следствие, - поясняет Дмитрий Жигарев. - Актуальным остается и вопрос продажи сим-карт, оформленных на вымышленных лиц, а также банковских карт, приобретенных у третьих лиц. Я уж не говорю про IP-телефонию, но даже в случае использования обычных мобильных номеров телефон применяется, как правило, день-два и скидывается. А это осложняет доказывание. Кроме того, счета, платежные карты и сим-карты операторов связи мошенники часто оформляют в разных регионах РФ. Догонять в таких условиях достаточно сложно. У преступников очень большая фора.

Сейчас ярославским полицейским удается раскрывать 58,5 процента мошенничеств с использованием банковских карт, а совершенных в сети Интернет - 29 процентов. Чтобы быстрее "догонять", полицейские налаживают с банками электронный документооборот, да и законодательство, по словам полковника юстиции Жигарева, совершенствуется с учетом требований времени. Однако сейчас самый действенный способ, позволяющий снизить вал киберпреступности, по мнению и полицейских, и представителей финансовых организаций, - элементарная профилактика. То есть информирование людей о потенциальных опасностях и способах их избежать.

- Постоянно изобретаются новые способы совершения преступлений с применением IT, используются площадки интернет-объявлений, социальные сети, где размещается информация об оказании услуг или продаже товаров по заниженным ценам, что привлекает к себе доверчивых граждан. Создаются сайты магазинов, которые функционируют не больше месяца. Поэтому самое эффективное оружие - это информирование людей о правильном поведении в Сети, со звонящими незнакомцами и так далее. Не будет спроса - и этот вид преступности пойдет на спад, - уверен руководитель следственного управления ярославского УМВД.

Как не стать жертвой мошенников

Рекомендации специалиста по кибербезопасности ярославского отделения Банка России Андрея Коценко:

- если звонят из банка, финансовой организации или госоргана, необходимо уточнить Ф. И. О. и должность звонящего и сообщить, что перезвоните ему сами. Положите трубку и перезвоните по официальному телефону организации или на горячую линию банка. Номер нужно набрать вручную;

- никогда не сообщать посторонним персональные данные, пароли, ПИН-коды, реквизиты банковской карты. Не публиковать в открытом доступе свои персональные данные: номер телефона, домашний адрес, данные паспорта;

- не перезванивать и не отправлять СМС на незнакомые номера;

- не открывать ссылки, полученные от посторонних лиц в виде СМС, ММС, электронных писем, сообщений от неизвестных пользователей социальных сетей;

- не устанавливать программное обеспечение на свой смартфон, компьютер по указанию третьих лиц. Если сомнительную ссылку прислал друг или знакомый, лучше перезвонить и удостовериться, что это сообщение точно от него. На все свои гаджеты - компьютер, ноутбук, планшет и смартфон - нужно установить антивирус. Обязательно ставить на них пароль;

- никому не называть конфиденциальные данные банковской карты. Для перевода денег при купле-продаже чего-либо покупателю достаточно знать номер сотового телефона, к которому привязана карта, либо номер карты;

- если звонящий сообщает о ЧП с вашим родственником - не раскрывать ему дополнительных сведений о близких, не называть их телефонов, чтобы мошенник не занял телефонную линию. Узнать детали происшествия, прекратить разговор и завершить звонок. Связаться с родственником любым доступным способом. Обратиться в полицию.