В Воронеже закрывается культовый книжный клуб "Петровский". Гибрид магазина, кафе и событийной площадки, он был одним из заметных культурных центров города. Четыре месяца простоя вынудили собственника свернуть уникальный проект. Другие объекты книготорговли пока находятся в режиме ожидания, надеясь нарастить продажи с началом учебного года.

Казус "Петровского"

Клуб работал в центре Воронежа, рядом с Петровским сквером, более восьми лет. На момент создания у него не было аналогов ни в домашнем регионе, ни в соседних. По большому счету, нет и сегодня.

"Петровский" включает магазин некоммерческой литературы (с игровой комнатой для малышей), бар, мини-кафе и два зала для мероприятий. Наряду с книгами массового спроса здесь предлагали широкий выбор нон-фикшен. Продукцию многих издательств воронежцы могли найти только в клубе или на ярмарке Платоновского фестиваля. "Петровский" проводил кинопоказы, концерты, спектакли, встречи с писателями и учеными, сдавал залы и оборудование в аренду. Следуя миссии клуба, многие события делали бесплатными. На одном ряду могли усесться глубокие пенсионеры и неформальная молодежь, школьники и предприниматели. Но все-таки мероприятия приносили основной доход.

В апреле клуб закрылся на карантин. Купить книги можно было через сайт, но база для электронной торговли у "Петровского", как и у многих несетевых магазинов, находилась в зачаточном состоянии. Платные онлайн-концерты выглядели утопией. До 30 сентября заведение работает в формате "книги и кофе с собой". Дальше - тишина.

Директор "Петровского" Анна Шурховецкая пояснила, что клуб не может даже прогнозировать деятельность. А это, несмотря на культурную концепцию, частный микробизнес. "Книгафе" учреждено с уставным капиталом в десять тысяч рублей: доля в 30 процентов принадлежит самой Шурховецкой, остальное - члену наблюдательного совета мебельной компании "Ангстрем" Сергею Радченко. Собственно, основатель "Ангстрема", известный воронежский меценат Геннадий Чернушкин, историю с "Петровским" и затеял.

По официальной отчетности, клуб приносил прибыль. Но в 2018-м она упала на полтора миллиона, в 2019-м еще на 300 тысяч. В прошлом году компания показала выручку в 19 миллионов рублей, прибыль - чуть более 1,5 миллиона. Коэффициент финансовой устойчивости составил 0,07. Для предприятий с сопоставимым объемом выручки в России средний показатель - 0,47 (при рекомендуемом значении не ниже 0,75). Рентабельность "Петровского" по продажам - 0,08... Устойчивость клубу обеспечивала поддержка Чернушкина, и тот принял решение о закрытии. Оно было не спонтанным, подчеркнула Шурховецкая.

С конца марта и книгопродавцы, и издатели ежемесячно недополучали 60-70 процентов планового дохода

В ответ на запрос "РГ" в "Ангстреме" сообщили, что "Петровский" был для компании "одним из любимых культурно-образовательных проектов".

"Текущая ситуация с коронавирусом не вносит ясности, когда мы могли бы возобновить работу в полноценном режиме. К сожалению, мы вынуждены остановить деятельность книжного клуба. Но социально-просветительские, образовательные и культурные проекты остаются значимыми для нас. В перспективе мы готовы работать в этом направлении", - заверили в компании.

Кто "потянет" книжный?

Воронежцы, взбудораженные печальными известиями, ринулись покупать в "Петровском" книги (до 30 сентября их продают по издательским ценам и дешевле). За полторы недели неравнодушные горожане сделали клубу неплохую кассу и выдвинули ряд идей по его спасению: от перехода на постоянное членство (с ежемесячными пожертвованиями или абонементами) до возрождения проекта в другом месте под старым брендом.

Директор девелоперской организации "Группа Пятый Сезон" Александр Масленников предложил рассмотреть вариант с государственно-частным партнерством. В МФЦ "Сабуров", где есть арт-галерея, ресторан и event-площадка, отметили, что проводить аналогичные мероприятия можно и у них. По словам Шурховецкой, компромиссные варианты рассматриваются.

- Книжные магазины, как бы люди ни "оцифровывались", - тема окупаемая. Но только в случае, если это сеть (за счет оборота) или магазин при издательстве. Событийная часть в клубе была хороша настолько, что поменяла целевую аудиторию с читателей на слушателей (что, кстати, наверняка ударило по выручке магазина). Но пандемия добила и ее, - прокомментировала казус "Петровского" директор воронежского МКУ "Агентство по управлению проектами" Надежда Санина. - Убеждена, что эта часть могла бы "тянуть" книжный при увеличении масштаба зала: принося доход за счет объема продаж или удорожания билетов... Дальше два пути: смириться либо привлечь инвесторов с целью выкупа бизнеса. При этом новая команда должна быть уверена, что как минимум не уйдет в минус.

Держат удар

По данным Российского книжного союза (РКС), с конца марта и книгопродавцы, и издатели ежемесячно недополучали 60-70 процентов планового дохода. Гендиректор широко представленной в Черноземье розничной сети "Читай-город-Буквоед" Михаил Иванцов сообщил, что ее потери превысили 3,6 миллиарда рублей и грозят достичь пяти миллиардов. По прогнозам экспертов, к концу года рынок может сократиться на четверть, лишившись около 15 миллиардов рублей выручки.

В июне РКС, ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей опросили 180 компаний отрасли. В господдержке было отказано каждой пятой, треть вообще не могла на нее рассчитывать. Подходящие ОКВЭДы (58.11 и 47.61) имело менее 40 процентов малых и средних предприятий, что не позволило им получить льготные кредиты.

- По господдержке мы не имеем права ни на что: из-за большого количества сотрудников попали в крупные организации. Чтобы войти в список системообразующих компаний региона, нам надо было показать продажи на уровне 100 миллионов экземпляров в год. Не знаю, кто из чиновников это придумал, мы ни в одной форме статистики не отчитываемся по экземплярам, - возмутилась коммерческий директор компании "Амиталь" (Воронеж) Татьяна Ларина.

В эту сеть входит 32 книжных магазина в Воронежской, Белгородской, Курской и Липецкой областях. Омниканальность здесь развивали давно, в начале апреля перестроили работу интернет-магазина, наладив курьерскую доставку. В ассортименте появились маски, антисептики, туалетная бумага, влажные салфетки... Для оптимистов предусмотрели мыло и шпагат.

Но онлайн не спасает продаж, отметила Ларина: "Мы сохраняем все точки, ждем "высокого" сезона, посмотрим, что дальше". Большинство магазинов "Амитали" открылось в мае. Выручка была вдвое ниже, чем год назад. В начале лета наметился динамичный рост, но запала читателей хватило ненадолго. Позитивный прогноз - в августе и сентябре выйти на уровень 80-100 процентов от прошлогодней выручки. Но это произойдет, только если школы будут работать, как раньше. Иначе просядут продажи и учебной литературы, и канцтоваров.

Медленное восстановление спроса отмечают все книгопродавцы, и на фоне низкого трафика у большинства накопился товарный запас, который не пополнялся новинками два-три месяца, подтвердил директор по дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин.

По мнению Лариной, пандемия обострила давнюю проблему - разницу в ценах на книги в онлайн- и офлайн-рознице. Такую политику вели издательства.

- Все уже увидели, что онлайн не заменит специализированную розницу, как и продажа книг в сегменте FMCG (например, в супермаркетах. - Прим. "РГ"), на которую тоже делались определенные ставки, - подчеркнула она. - Теперь принято правильное решение - разделять товарные потоки. Книги на дешевой бумаге, которые не продаются у нас, подходят для FMCG. Но главная задача - регулирование цен в онлайне. Хотя бы на витрине разница должна быть максимум 10-20 процентов. Иначе никакие маркетинговые усилия нам не помогут.

Прямая речь

Олег Новиков, вице-президент Российского книжного союза, президент издательской группы "Эксмо-АСТ":

- По нашим прогнозам, трафик восстановится только к концу года, если ничего не делать. Но если все компании отрасли примут совместные меры, положительную динамику можно будет увидеть в сентябре-октябре. Офлайн-магазины не платят издателям, те делают ставку на интернет-продажи, и некоторым коллегам это дало до 50-70 процентов обычной выручки. Но другие 50 процентов нам тоже нужны! Сейчас издателям и торговцам не время обмениваться взаимными претензиями (они отчасти справедливы). Надо искать совместные решения.

Эльфия Дорофеева, гендиректор ООО "Мозаика-Синтез" (издательство литературы для дошкольников):

- Ценовой демпинг очень вредит книготорговле и издательствам. Пытаясь биться исключительно через скидки, мы губим обе отрасли. Для поддержки книжной торговли нужно проводить масштабные мероприятия, такие как фестиваль "Красная площадь", книжные ярмарки в Красноярске и Воронеже. В "Красной площади" в этом году участвовало мало издателей. Мы были и за три дня получили выручку большую, чем за пять дней в 2019-м. Но участие, например, в московских Non/fiction и ММКЯ обходится нам слишком дорого. Надо, чтобы власти регионов хотя бы раз в два года бесплатно предоставляли территорию под книжные активности. Их можно проводить в двух форматах. Один - праздник книги: встречи с писателями, ассортимент для тех, кто ищет что-то особенное. Другой - ярмарка с большими скидками: мы сможем реализовать товар, который несколько залежался, и удовлетворить тех потребителей, которым очень важна цена.