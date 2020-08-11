Какие тайны скрывают исторические павильоны ВДНХ

Под многими слоями краски реставраторы нашли на ВДНХ настоящие живописные шедевры - потолочные росписи в павильонах "Радиоэлектроника и связь" и "Микробиологическая промышленность". И фактически из руин воссоздают фонтан в форме букета из масличных растений - он не работал около 60 лет.

Как уже писала "РГ", ВДНХ начали возрождать в 2014 году. Основная цель - сделать выставку крупнейшим культурно-образовательным центром всей страны. Много эпох ВДНХ пережила вместе со всей страной: и становление великого союза, и борьбу с излишествами, и нашествие мелкой торговли. Теперь выставке возвращают историческое предназначение. Многое уже сделано к 80-летию ВДНХ.

Отреставрированы фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок", созданные архитектором Константином Топуридзе. А выставочные павильоны, в свое время не раз переоборудованные в том числе и под торговлю, скрывали множество тайн. Например, в том же 2014-м нашли монументальный горельеф Евгения Вучетича, который считался утраченным в течение четырех десятилетий. Сегодня произведение восстановлено, но при этом архитектурное и живописное собрание выставки продолжает пополняться благодаря реставраторам. Хотя в основном вся территория выставки доступна горожанам, кое-какие уголки все еще огорожены. Именно там работают те, кто возвращает историческое наследие. А в таком деле важно уединение.

Фото: Константин Завражин/ РГ

Как по маслу

Тридцатый павильон, куда нас провожает куратор проекта реставрации от департамента капремонта Игорь Пурынов, не самый примечательный. Он находится недалеко от "Москвариума" и пока скрыт от посетителей. Между тем именно на его территории находится один из красивейших фонтанов ВДНХ, который по большому счету превратился в руины. "Этот фонтан - символ масличных культур, - рассказывает Игорь. - Ведь изначально павильон, к которому он относится, как раз и был посвящен этой отрасли". Фонтан начали строить в 1939-м, а открыли только в 1954-м. Если по габаритам он уступает и "Дружбе народов", и "Каменному цветку", то по эстетической привлекательности - нисколько. Все декоративные элементы фонтана были сделаны из керамики и покрыты глазурью, привлекательность давал перламутровый отлив. Венчала произведение фонтанного искусства верхняя чаша в форме цветка подсолнуха. Но просуществовал фонтан недолго. К тому моменту, когда на ВДНХ пришли реставраторы, от него почти ничего не осталось. Верхней чаши-подсолнуха уже вовсе не было, керамика покрылась трещинами. Авторский замысел приходилось восстанавливать по сохранившимся фрагментам и архивным материалам. Когда восстанавливаешь керамику сталинского времени, очень трудно "попасть" точь-в-точь: технологии обжига существенно изменились. Чтобы придать перламутровый блеск, использовали специальное вещество - люстр. Обработанные керамические детали нумеруют и по этим номерам укладывают на конструкции фонтана - это "примерка" перед финальной стадией работ, которые должны завершиться в этом году.

Уже в этом году мы увидим уникальный фонтан, который "молчал" около 60 лет

Этот фонтан вернется из небытия вместе с павильоном N 30, рядом с которым он находится. Многим павильон известен под названием "Микробиологическая промышленность", но исторически это были "Масличные культуры". Павильон уникальный - сделан из дерева, таких осталось мало. Одна из главных задач реставраторов - обработка для пожарной безопасности. И конечно, эксперты восстанавливают потолочную живопись. "Орнамент здесь необычный, на потолке изображен весь цикл цветения льна", - рассказывает художник Мария Иванова. Роспись была скрыта под слоем краски, и реставраторам приходилось подбирать смывку. Аккуратно, тампонами, небольшими участками раскрывали произведение. К одному и тому же участку мастерам порой приходится возвращаться по четыре раза.

С Поволжьем на связи

Результат оправдывает трудозатраты. Это видно по павильону N 15 "Радиоэлектроника и связь" (историческое название - "Поволжье"). Как и в случае с "Масличными культурами", ему стараются вернуть первоначальный вид. Залы были посвящены мотивам из жизни Саратовской, Куйбышевской, Ульяновской областей и всего хлебосольного края - Поволжья. Оригиналы живописных работ, которые некогда украшали потолок, реставраторы нашли на старых открытках. Сейчас "маэстро" полностью открыли потолок в зале Саратовской области. Крестьяне с гармоникой, люди в грузовике, комбайнер - все посвящено уборке урожая. Изображение обрамляет лепной орнамент, который тоже восстанавливают. Как добавляет Пурынов, в павильоне работает мастерская, где воссоздают утраченный лепной декор. Например, гипсовый сноп был развален почти полностью, от него осталась лишь четверть. Остальное доделывают, сверяясь с историческим оригиналом. Вернуть форму помогают гипсовые слепки. Мелкие детали снопа прорезают исключительно вручную. А под самым потолком в зале Сталинградской области находится его центральный элемент - купол с зенитным фонарем. Такие были во многих павильонах. Это было необходимо для естественного освещения. Павильоны строились для использования только в теплое время года, и зенитные фонари были оптимальны. Сейчас все делается с расчетом на круглогодичное использование. Поэтому павильон оснастят всеми современными инженерными системами, а сам фонарь будет с искусственным светом. Все реставрационные работы в "Поволжье" рассчитывают закончить в первом квартале 2021 года. И тогда жители всей страны смогут увидеть павильон почти таким же, каким он был в 1954-м.