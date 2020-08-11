Липчане могут сообщить о проблемах на школьных маршрутах

О проблемах на школьных маршрутах липчане теперь могут рассказать, позвонив по телефону "горячей линии" по номеру +7(4742) 20-37-56. Ее работа организована в рамках социального проекта "Дорога в школу", инициатором которого стал председатель областного Совета депутатов Павел Путилин. При поддержке спикера на решение проблемы опасных школьных маршрутов из областного бюджета было дополнительно выделено около 10 миллионов рублей.

- Горячая линия "Безопасная дорога в школу" проводится уже во второй раз и она доказала свою эффективность. В ходе первой акции к нам поступило около 70 обращений. По 50-и адресам проблемы сегодня уже решены. Остальные находятся в работе, это проекты не одного дня. Мы ждем звонков от родителей и педагогов. На карте школьных маршрутов Липецкой области не должно оставаться проблемных точек. Безопасность наших детей превыше всего, - отметил Павел Путилин.

Чаще всего в ходе горячей линии липчане поднимают проблемы отсутствия освещения, светофоров и безопасных пешеходных переходов и дорог. К решению этих вопросов будут привлечены ответственные городские и областные службы.