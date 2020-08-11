Мошенник украл с карты пенсионера свыше 1,3 миллиона рублей

В пресс-службе УВД по ЗАО Москвы рассказали, что в территориальный отдел полиции поступило заявление от 83-летнего мужчины. Он сообщил, что, придя в банк для уточнения денежной суммы на счету, обнаружил, что у него пропали денежные средства в размере свыше 1,3 миллиона рублей.

Выяснилось, что пожилой человек стал заниматься инвестированием денежных средств с целью получения дальнейшей прибыли на бирже. Он попросил помощи с установкой мобильного банка на телефон у брокера, которому с течением времени стал доверять. Тогда злоумышленник, имея пароли и доступ к мобильному банку заявителя, тайно перевел деньги на свой счет.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Тропарево-Никулино Москвы задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний приезжий мужчина.

В ближайшее время денежные средства будут возвращены пожилому потерпевшему.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.