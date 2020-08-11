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11.08.2020 18:49
Рубрика: Культура

Мелодии без масок

В августе пройдут два форума Мариинского театра
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 177(8231)
Московская филармония начала серию летних пуб­личных концертов, открыв двери для слушателей после почти пятимесячной карантинной паузы. В августе запланировано всего 8 концертов в одном отделении, каждый во исполнение требований Роспотребнадзора. Первыми стали Денис Мацуев, выступивший с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением Валентина Урюпина, и коллектив Мариинского театра. Мариинцы под командованием Валерия Гергиева представили в концертном формате оперу Масканьи "Сельская честь", которая уже была исполнена на берегах Невы.
Люди истосковались по живой музыке, по акустике больших залов, по их особой энергетике. Фото: Александр Шапунов/ Московский Пасхальный фестиваль Люди истосковались по живой музыке, по акустике больших залов, по их особой энергетике. Фото: Александр Шапунов/ Московский Пасхальный фестиваль
Люди истосковались по живой музыке, по акустике больших залов, по их особой энергетике. Фото: Александр Шапунов/ Московский Пасхальный фестиваль

Филармония хорошо подготовилась к возвращению "живого звука". Публика входит в зал, получает маски и рассаживается в "шахматном порядке". Место, которое должно быть свободно, не без юмора помечено объявлением: "Здесь сидит ангел акустики - просьба не занимать". Новым правилам все подчиняются, хотя люди и не скрывают недоумения: "Почему в переполненном транспорте ездить можно, а сидеть рядом на концерте нельзя даже супружеской паре или родителям с ребенком, или отчего не разрешается подарить артистам букет цветов?!". Но радость от возможности побывать на концерте offline берет верх при любых обстоятельствах.

Часть артистов Большого и Мариинского театров отправили на карантин

Выступление мариинских артистов получилось эмоциональным. Главной героиней "Сельской чести" стала меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Ее Сантуцца, готовая ради любви на все, пополняет галерею лучших исполнительниц этой партии. Удачно ансамблировали в этот вечер с Семенчук Нажмиддин Мавлянов (Туридду) и Роман Бурденко (Альфио).

Эта московская гастроль театра состоялась под грифом Пасхального фестиваля, который должен был стартовать 19 апреля, но из-за карантина, казалось, был отменен. Но сегодня без хоровой, звонильной и камерной программ фестиваль путешествует по России, давая по два концерта в день. Музыкантов Мариинки уже услышали и еще встретят в Твери, Пскове, Тихвине, Казани, Сыктывкаре, Кирове, Волгограде, Ижевске, Курске, Орле, Воронеже, Брянске, Смоленске… Всего на карте мариинского вояжа концерты в 26 городах за 16 дней.

26 городов за 16 дней - таков размах большого концертного путешествия мастеров Мариинского театра по стране

А уже с 14 августа на Приморской сцене театра во Владивостоке пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский". Его откроет премьера балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова, который для Приморской сцены поставил Эльдар Алиев. Впервые на этой сцене прозвучат оперы "Дон Карлос" Верди, "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельская честь" Масканьи и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера в концертном исполнении; будут показаны балеты "Concerto DSCH" Алексея Ратманского, "Соло" Ханса ван Манена и недавние премьеры работ молодых хореографов: "Пионерская сюита" Александра Сергеева и "Русские тупики-II" Максима Петрова. А в сентябре в Мариинском театре ожидается премьера "Снегурочки" Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон.

Прямая речь

Валерий Гергиев, худрук Мариинского театра:

- Очень заметно, что публика истосковалась по "живым" концертам. И хотя Мариинский театр собрал многомиллионную аудиторию во время карантина вокруг своих интернет-трансляций, главное, чтобы они не стали нормой. Иначе мы свыкнемся с мыслью, что публики и не должно быть, а это не то, к чему я всегда стремился. Конечно, мы должны быть осторожными. Потому что, несмотря на все наши старания и предостережения в театрах - и Мариинский тут, к сожалению, не исключение, - пока еще возникают случаи этой болезни. Но я не понимаю, зачем мировые СМИ нагнетают обстановку и просто уже, можно сказать, назначили вторую и даже третью волну эпидемии без всяких к тому оснований.

Фото: Наташа Разина / Маринский театр
Мариинка открыла для публики историческую сцену

И год 75-летия Великой Победы мы должны быть сильными и выступить, как мы и задумывали, в городах-героях, городах воинской славы, которые помогали ковать нашу победу. В том и мощь Московского Пасхального фестиваля, что его знают не только в столице - он побывал почти в 70 регионах страны. Пасхальный фестиваль с 20-летней историей отменить, на мой взгляд, было бы нечестно по отношению к людям, что ждали выступлений Мариинского театра. Ведь во многих городах, куда мы приезжаем, даже нет симфонического оркестра. И фестиваль во Владивостоке, уверен, очень нужен именно сегодня. Приморская сцена Мариинского театра - это настоящий культурный центр огромного, стратегически важного региона нашей страны. Если мы сейчас остановимся, возьмем еще большую паузу - это будет огромный, разрушительный шаг назад и нанесет урон, который потом будет крайне проблематично восполнить. Я убежден, что человечество, дабы избежать еще больших глобальных проблем, должно вернуться к привычной жизни.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург

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