Московская филармония начала серию летних пуб­личных концертов, открыв двери для слушателей после почти пятимесячной карантинной паузы. В августе запланировано всего 8 концертов в одном отделении, каждый во исполнение требований Роспотребнадзора. Первыми стали Денис Мацуев, выступивший с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением Валентина Урюпина, и коллектив Мариинского театра. Мариинцы под командованием Валерия Гергиева представили в концертном формате оперу Масканьи "Сельская честь", которая уже была исполнена на берегах Невы.

Филармония хорошо подготовилась к возвращению "живого звука". Публика входит в зал, получает маски и рассаживается в "шахматном порядке". Место, которое должно быть свободно, не без юмора помечено объявлением: "Здесь сидит ангел акустики - просьба не занимать". Новым правилам все подчиняются, хотя люди и не скрывают недоумения: "Почему в переполненном транспорте ездить можно, а сидеть рядом на концерте нельзя даже супружеской паре или родителям с ребенком, или отчего не разрешается подарить артистам букет цветов?!". Но радость от возможности побывать на концерте offline берет верх при любых обстоятельствах.

Выступление мариинских артистов получилось эмоциональным. Главной героиней "Сельской чести" стала меццо-сопрано Екатерина Семенчук. Ее Сантуцца, готовая ради любви на все, пополняет галерею лучших исполнительниц этой партии. Удачно ансамблировали в этот вечер с Семенчук Нажмиддин Мавлянов (Туридду) и Роман Бурденко (Альфио).

Эта московская гастроль театра состоялась под грифом Пасхального фестиваля, который должен был стартовать 19 апреля, но из-за карантина, казалось, был отменен. Но сегодня без хоровой, звонильной и камерной программ фестиваль путешествует по России, давая по два концерта в день. Музыкантов Мариинки уже услышали и еще встретят в Твери, Пскове, Тихвине, Казани, Сыктывкаре, Кирове, Волгограде, Ижевске, Курске, Орле, Воронеже, Брянске, Смоленске… Всего на карте мариинского вояжа концерты в 26 городах за 16 дней.

26 городов за 16 дней - таков размах большого концертного путешествия мастеров Мариинского театра по стране

А уже с 14 августа на Приморской сцене театра во Владивостоке пройдет V Международный Дальневосточный фестиваль "Мариинский". Его откроет премьера балета "Тысяча и одна ночь" на музыку Фикрета Амирова, который для Приморской сцены поставил Эльдар Алиев. Впервые на этой сцене прозвучат оперы "Дон Карлос" Верди, "Огненный ангел" Прокофьева, "Сельская честь" Масканьи и "Нюрнбергские мейстерзингеры" Вагнера в концертном исполнении; будут показаны балеты "Concerto DSCH" Алексея Ратманского, "Соло" Ханса ван Манена и недавние премьеры работ молодых хореографов: "Пионерская сюита" Александра Сергеева и "Русские тупики-II" Максима Петрова. А в сентябре в Мариинском театре ожидается премьера "Снегурочки" Римского-Корсакова в постановке Анны Матисон.

Прямая речь

Валерий Гергиев, худрук Мариинского театра:

- Очень заметно, что публика истосковалась по "живым" концертам. И хотя Мариинский театр собрал многомиллионную аудиторию во время карантина вокруг своих интернет-трансляций, главное, чтобы они не стали нормой. Иначе мы свыкнемся с мыслью, что публики и не должно быть, а это не то, к чему я всегда стремился. Конечно, мы должны быть осторожными. Потому что, несмотря на все наши старания и предостережения в театрах - и Мариинский тут, к сожалению, не исключение, - пока еще возникают случаи этой болезни. Но я не понимаю, зачем мировые СМИ нагнетают обстановку и просто уже, можно сказать, назначили вторую и даже третью волну эпидемии без всяких к тому оснований.

И год 75-летия Великой Победы мы должны быть сильными и выступить, как мы и задумывали, в городах-героях, городах воинской славы, которые помогали ковать нашу победу. В том и мощь Московского Пасхального фестиваля, что его знают не только в столице - он побывал почти в 70 регионах страны. Пасхальный фестиваль с 20-летней историей отменить, на мой взгляд, было бы нечестно по отношению к людям, что ждали выступлений Мариинского театра. Ведь во многих городах, куда мы приезжаем, даже нет симфонического оркестра. И фестиваль во Владивостоке, уверен, очень нужен именно сегодня. Приморская сцена Мариинского театра - это настоящий культурный центр огромного, стратегически важного региона нашей страны. Если мы сейчас остановимся, возьмем еще большую паузу - это будет огромный, разрушительный шаг назад и нанесет урон, который потом будет крайне проблематично восполнить. Я убежден, что человечество, дабы избежать еще больших глобальных проблем, должно вернуться к привычной жизни.