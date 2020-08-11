Во вторник в столице стартовала ежегодная акция "Списанные книги". На этот раз 169 библиотек раздадут более 162 тысяч книг. Получить в дар томик классика можно абсолютно бесплатно из ближайшей читальни в течение трех дней.

Проекту уже четыре года, и его популярность только растет. За время акции новых владельцев обрели более 985 тысяч изданий. Горожане с удовольствием забирают из библиотек потрепанные сборники стихов, увесистые романы, басни и сказки. Их места на полках занимают книжные новинки.

В этом году пополнить домашнюю библиотеку можно произведениями отечественной и зарубежной классики. Взять, например, "Старик и море" Эрнеста Хемингуэя, "Герой нашего времени" Михаила Лермонтова или роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. Охотно москвичи берут домой произведения Александра Пушкина, Федора Достоевского, Николая Гоголя, Ивана Тургенева.

Все эти и другие книги получить очень просто - нужно зарегистрироваться на портале knigi.bibliogorod.ru. Затем найти и заказать издание по имени автора или названию. Бронь на выбранные экземпляры действует три дня, продлить ее можно дважды. Но в день один человек может заказать не больше десяти книжек.