Коронавирус подпортил жизнь крупным фестивалям. "Московские сезоны" не выходят в свет уже полгода, вот и команда международного фестиваля фейерверков "Ростех" объявила о смене формата: пиротехнический праздник впервые пройдет онлайн.

Шестой по счету "громкий" фестиваль проведут не в августе, как обычно, а во второй половине сентября. По словам организаторов, праздник в Братеевском каскадном парке каждый год посещали больше полумиллиона человек. Сейчас риск заражения инфекцией еще сохраняется, поэтому решено здоровьем окружающих не рисковать и провести фестиваль без зрителей на трибунах. Его покажут в эфире одного из федеральных каналов и на интернет-платформах. Телеаудитория от этого только выиграет, утверждают устроители. "С помощью камер и современных технологий мы покажем то, что в рамках традиционной площадки сделать невозможно", - сказала председатель совета директоров компании - организатора фестиваля Юлия Воронова.

Участвовать в шоу будут команды из России. Посвятят его 75-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Конкурсанты сперва представят визитную карточку длительностью полторы-две минуты - фейерверк под традиционные и современные ритмы из разных уголков страны, а потом - произвольную программу на три минуты.