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11.08.2020 10:37
Рубрика: Происшествия

Москвич на улице ограбил 85-летнюю женщину

Текст: Михаил Фалалеев

Нападение на 85-летнюю пенсионерку произошло на улице Летчика Бабушкина. К пожилой женщине подошел незнакомый мужчина, отобрал сумку, в которой находились деньги, и скрылся в неизвестном направлении.

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Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что негодяя задержали сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по Бабушкинскому району Москвы. Им оказался 35-летний житель столицы.

Выяснилось, что он был неоднократно судим за аналогичные преступления. Похищенным имуществом злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ "Грабеж". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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