Начиная бизнес в новой сфере, предприниматели часто рассматривают такой вариант, как покупка франшизы. Но если к выбору рыночной ниши и бренда они относятся внимательно, то договор с франчайзером зачастую лишь бегло пролистывают. На самом деле этому документу стоит уделить особое внимание: в нем прописано, за что именно платит покупатель франшизы.

Первое, на что надо обращать внимание, - предмет договора. В идеале это должен быть договор коммерческой концессии или хотя бы комплексный лицензионный договор. Если вам предлагают что-то иное - например, оказание образовательных услуг или договор о совместном ведении бизнеса, - это повод задуматься. А лучше - прекратить взаимодействие. В таких случаях компания вообще не будет нести ответственности: ее дело провести мастер-класс по бизнесу, а дальше будь что будет.

Во-вторых, обязательно нужно проверить, зарегистрирован ли у франчайзера товарный знак. Если нет, то непонятно, как он вообще продает франшизу. Франшиза - это когда один предприниматель дает за деньги право другому работать под своим брендом. Но если право на бренд не зарегистрировано, то что тогда продает франчайзер? Более того, может оказаться, что название франшизы уже давно зарегистрировано как товарный знак совершенно другой компании. Тогда и франчайзер, и все его франчайзи окажутся нарушителями, с которых настоящий правообладатель может взыскать компенсацию от 10 тысяч до пяти миллионов рублей по статье 1515 ГК РФ. Еще нюанс: товарный знак регистрируется шесть-семь месяцев, и если у компании его нет, то есть вероятность, что на самом деле она на рынке и полгода не проработала, а уже продает франшизы.

Третий важный пункт - обязанности франчайзера. Все, что он обещает в коммерческом предложении, должно быть прописано в договоре. Как вам будут помогать с открытием дела и с обучением сотрудников? Если обещают рекламную поддержку - то какую именно? В некоторых франшизах есть централизованный отдел маркетинга, который ведет рекламу на федеральном уровне. Тогда вопрос: кто будет оплачивать ее в вашем регионе?.. Сроки исполнения обязательств, санкции - все это должно быть в документе отражено.

Четвертый момент - кто получает деньги по договору? Типичный вариант сомнительной схемы - это когда франшизу продает одна компания, а деньги просят перечислять на счет другой. Даже два договора могут заключить: лицензионный - с организацией, на образовательные услуги - с каким-то ИП, которому и надо заплатить. Вам могут объяснить, что это "просто способ уйти от налогов". Не стоит вестись на такие уловки. Платите только тем, кто передает вам все права.

Пятый пункт - гарантии. Да, бизнес - это деятельность, которая ведется предпринимателем на свой риск. Но франчайзеры бывают разные. Вам могут дать, например, предварительные расчеты по прибыльности и окупаемости бизнеса, но в случае неудачи гарантировать возврат паушального взноса (полностью или частично). Тут, конечно, вопрос неоднозначный: своя правда есть и у франчайзера. Случается, что недобросовестный партнер работает по франшизе пару месяцев, а потом меняет вывеску и продолжает тот же бизнес самостоятельно. Роялти он уже не платит, хотя использует именно те алгоритмы, которые франчайзер разрабатывал годами.

Обязательно нужно проверить, зарегистрирован ли у франчайзера товарный знак

Добавлю, что юридические методы защиты надо подкреплять организационными. Даже если договор идеальный - пообщайтесь с другими франчайзи. Объясните, кто вы и почему звоните, и спросите, какие нюансы есть в этом бизнесе. Желательно искать таких коллег без ведома франчайзера, чтобы не получить контакты подставных лиц или тех, у кого все хорошо. Иногда успех вызван не столько качеством франшизы, сколько тем, что ее покупатель сам молодец: разобрался в процессах, что-то перестроил и поэтому так классно зарабатывает.

Найдите франчайзера в ЕГРЮЛ - реестр открытый и бесплатный, по ИНН или ОГРН можно найти любую фирму и узнать, когда и кем она была учреждена. Если регистрация проведена полгода назад, а в рекламе значится, что бизнес успешно развивается три года, это должно как минимум насторожить.

Конкуренция на рынке франшиз высокая и негативный сообщения могут быть проплачены

Посмотрите базу судебных приставов - нет ли долгов у компании или ее владельца. По картотеке арбитражных дел можно увидеть, кто судился с фирмой и по какому поводу. У меня в практике был случай, когда франчайзером выступала клининговая компания, на директоре и учредителе которой "висело" полтора миллиона рублей долгов. Конечно, недоимки могли образоваться в другом бизнесе и по непредосудительным причинам. Но доверия к такому продавцу уже меньше. Если суды шли именно с франчайзи, стоит почитать суть истории. Да, когда компания продала сто франшиз, то пара недовольных покупателей - это нормально. Они могли оказаться просто бездельниками. Но если в суд подает каждый третий франчайзи...

Изучать сайты с отзывами о компании тоже имеет смысл, но - аккуратно. Конкуренция на рынке франшиз высокая, и негативные сообщения могут быть проплачены. Особенно когда критика огульная: мол, мы купили франшизу и ничего не заработали, значит, продавец - мошенник. Но если человек подробно описывает, когда и за сколько он приобрел франшизу, какие обязательства по договору не были исполнены в срок, - то, скорее всего, история реальная. С таким автором можно связаться и узнать детали.

Обычно профессиональная проверка договора франшизы в зависимости от сложности работы стоит от 10 до 40 тысяч рублей. На эту сумму или хотя бы на ее часть можно смело просить у франчайзера скидку - ведь вы выявили слабые места в его договоре, исправили недочеты. С новыми франчайзи он сможет использовать уже улучшенный документ.